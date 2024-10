Designer pernambucana apresenta vestido durante evento de moda em Paris

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ligia Raquel foi estudante de moda do Senac Caruaru. A designer participou da última edição do Paris Fashion Show com seu vestido "Flor do Pau Brasil"

Lígia Raquel, ex-aluna do curso de Design de Moda do Senac, em Caruaru, nunca imaginou que a paixão pelo empreendedorismo na moda a levasse tão longe.

Em setembro, a designer teve seu vestido "Flor do Pau Brasil" apresentado no Paris Fashion Show, um evento focado na internacionalização de marcas no mercado europeu, dentro da coleção da estilista brasileira Fabiana Thorres.

O vestido é produzido com tule e bordados de flor do pau-brasil, a peça é bem colorida, nos tons de rosa, laranja, amarelo e vermelho.

Além do vestido, Lígia Raquel foi responsável por todos os bordados manuais usados nas demais peças da coleção.

Após o desfile em Paris, Lígia se prepara para lançar sua própria coleção em um evento online no final deste mês.

Designer fez curso de moda durante a pandemia

A participação no desfile é fruto de uma semente plantada nos anos 1990, quando os pais de Lígia decidiram investir em bordado computadorizado para comerciantes de confecção em Caruaru.

Ela cresceu nesse ambiente de confecção e acabou criando uma loja virtual onde revendia as peças que comprava.

Por um período, deixou essa paixão de lado, seguindo em outro campo profissional, mas, quando retornou, investiu todas as forças na produção e venda de peças em alfaiataria, criando a marca Ligia Raquel.

“Eu tive que aprender no erro, porque não entendia de costura, não sabia nem o que era uma Overlock”, disse.

Foi quando ela decidiu fazer alguns cursos no Senac e, em 2020, ingressou no curso de Design de Moda da Faculdade Senac, em Caruaru. O curso foi durante a pandemia e, na conclusão, ela estava grávida.

Enquanto cuidava do bebê, ela aproveitou para fazer consultoria e participar de projetos que orientavam sobre exportação: o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), oferecido pela Apex-Brasil, o Exporta PE, iniciativa da Adepe, e o Elas Exportam, programa de mentorias para capacitar e impulsionar a participação feminina no comércio exterior do país.

Conexões internacionais

Toda essa trajetória possibilitou sua participação, por três meses, em uma loja colaborativa em Lisboa, Portugal, através da consultora Chris Fiusa e da estilista Fabiana Thorres, que é brasileira, mas mora em Portugal.

Depois que conheceu os trabalhos manuais de Lígia Raquel, ela fez o convite para participar da coleção Raiz Tropical, que seria apresentada no Paris Fashion Show. “A coleção Raiz Tropical é uma homenagem ao Brasil e um convite à valorização da natureza e da arte manual”, destacou Lígia Raquel.

Para o coordenador dos cursos do núcleo de Moda do Senac em Caruaru, Luiz Clério, a trajetória de Lígia Raquel é um exemplo de como o curso superior pode transformar carreiras.

“O processo de formação e estímulo ao conhecimento é muito importante para o crescimento profissional do indivíduo e do sistema. De fato, não há possibilidade de crescimento seguro e sustentável sem a contribuição de uma formação acadêmica sólida e consistente. A Faculdade Senac contribui como instrumento provocador e facilitador desse protagonismo do aluno em sua formação profissional e de sucesso, como a de Lígia Raquel", afirmou.