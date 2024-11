Campanha Papai Noel dos Correios 2024 tem início nesta terça-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (5), às 9h, o auditório do COMPAZ Miguel Arraes, localizado na Avenida Caxangá, na zona oeste do Recife recebe o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios em 2024.

A campanha é uma das principais iniciativas natalinas do Brasil e tem como objetivo arrecadar e atender pedidos de presentes de diversas crianças em situação de vulnerabilidade.

Cerimônia de lançamento

Durante a cerimônia de abertura, o Papai e a Mamãe Noel estarão presentes para receber as cartinhas de 50 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Nova Aurora, escolhida pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

As cartas, escritas pelos alunos com seus pedidos, serão entregues em um momento que contará com a leitura de uma das mensagens por uma criança representando o grupo.

Além da entrega das cartinhas, o evento incluirá apresentações musicais, com canções natalinas. Após as apresentações, será realizado o lançamento do selo postal de Natal dos Correios.

A campanha

Em 2024, a Campanha Papai Noel dos Correios comemora 35 anos. Iniciada por carteiros que adotaram pedidos de cartas destinadas ao Papai Noel, a campanha recebe anualmente milhares de cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social, com idades de até 10 anos.

Os pedidos variam de brinquedos, como bolas e bonecas, a materiais escolares. No ano passado, a campanha registrou um total de 270 mil cartinhas adotadas, com 100% dos pedidos atendidos.

Desse total, 210 mil foram adotados por pessoas físicas, e 60 mil por meio de ações de mais de 200 parceiros em todo o Brasil.

Como participar?

As cartas das crianças estarão disponíveis nas agências participantes da campanha e também poderão ser acessadas pelo blog oficial da campanha.