Prefeitura do Recife divulga previsão para entrega de habitacionais do Pilar

Famílias da comunidade, que fica no centro do Recife, aguardam as unidades habitacionais que deveriam ser entregues neste mês de dezembro

O Programa Recentro, lançado em 2021 pela Prefeitura do Recife, tem, em teoria, a missão de revitalizar o centro do Recife, uma região histórica que, há anos, enfrenta problemas como abandono, violência, falta de habitação e um grande contingente de pessoas em situação de rua.

Com sete eixos de atuação – como habitação, inclusão socioprodutiva e valorização do patrimônio histórico – o programa concentra ações nos bairros do Recife, São José e Santo Antônio.

Apesar dos avanços apresentados, algumas entregas, como unidades habitacionais, foram adiadas, e os desafios para acolhimento da população vulnerável ainda seguem sem definição para 2025.

Uma das promessas de gestão pelo prefeito no início do primeiro mandato, está a construção e entrega de 588 unidades habitacionais na Comunidade do Pilar, no centro do Recife.

Comunidade do Pilar

O Pilar fica a menos de um quilômetro do Marco Zero, principal ponto turístico da cidade e ainda segue sem a conclusão dos habitacionais que esperam desde 2009, quando o projeto foi criado.

A previsão de entrega, que seria para este mês de dezembro, ficou para o ano que vem. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (17), a secretária do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, informou que a conclusão deve acontecer no primeiro semestre de 2025, mas sem previsão da data.

A ocupação do Pilar começou nos anos 1980, hoje com cerca de 588 famílias, as pessoas vivem a dualidade de estarem em um local turístico, que é movimentado durante o dia mas deserto durante à noite, enfrentando problemas de segurança e sem acesso a um direito fundamental: moradia.

Eram previstas 588 unidades, mas apenas 192 foram finalizadas e outras 256 deveriam ter sido entregues até este ano. A obra acontece no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, é de responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e foi inserida no programa Recentro da gestão.

Apesar dos prédios ainda não estarem completos, entre 2020 e 2022, a Prefeitura fez a entrega da Praça do Pilar, Unidade de Saúde da Família e Creche Escola. Todos os equipamentos ficam nas ruas do entorno do habitacional.

Praça do Pilar. - Street View - Google Maps Unidade de Saúde da Família - USF, do Pilar. - Street View - Google Maps Creche Escola do Pilar. - Street View - Google Maps

Os prédios estão sendo erguidos nas quadras 46 e 55, nas proximidades das ruas Bernardo Vieira de Melo, Ocidente e São Jorge, com um investimento total de R$ 33,2 milhões.

Na quadra 46, o conjunto contará com quatro blocos de 32 unidades habitacionais cada, somando 128 apartamentos. Já na quadra 55, a construção será dividida em dois blocos de 32 unidades, um de 24 e outro com 40, totalizando mais 128 moradias.

Cada habitacional terá uma área total construída de 6,1 mil m². Os apartamentos terão entre 39,42 m² e 41,75 m² de área, com dois quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço e banheiro social.

Interrupções

A comunidade do Pilar espera o habitacional há mais de 10 anos. O projeto foi aprovado em 2009, ainda na gestão de João da Costa (PT).

Depois de algumas interrupções, a previsão de entrega era para 2023, ficou para este mês de dezembro e agora consta para o primeiro semestre do próximo ano. Confira a linha do tempo:

2009- Promessa das 588 unidades habitacionais do Pilar



2019 - Início das obras



2020 - Interrupção por distrato nos contratos das obras



2022 - Paralisação por conta de achados arqueológicos



2024 - Previsão de entrega era para dezembro e foi adiada para 2025

Habitação

A habitação segue como um grande problema da Capital Pernambucana. De acordo com os últimos dados divulgados pela Fundação João Pinheiro (FJP), com base na Pnad Contínua de 2022, o déficit habitacional do Recife está em 54 mil moradias e apresenta um total de:

1.586 habitações precárias;



6.231 coabitações;



46.150 habitações em ônus excessivo do aluguel.

Os dados levam em conta o total de 599.5 domicílios ocupados. O levantamento não mensura o total de pessoas sem moradia na cidade.

Segundo o balanço, cerca de 800 unidades habitacionais foram entregues em 2024 nos conjuntos Sérgio Loreto e Vila Brasil, do bairro de São José, incluídas no Recentro.

Planos para 2025

Além do balanço dos três anos de Recentro, a pasta também apresentou os planos para 2025 na área de habitação e serviços para a comunidade.

"A gente precisa tornar o centro um ambiente favorável para novos investimentos. Sabemos que o centro foi esvaziado, assim como aconteceu em vários lugares do mundo inteiro, e, diante disso, a gente vem criando um ambiente favorável para o retorno desses investidores”, disse a secretária do gabinete.

PPP Morar no Centro

Como parte do projeto de requalificação da área central, a Prefeitura do Recife está em fase de estudo para implementar uma Parceria Público-Privada (PPP) voltada para habitação de interesse social.

A iniciativa faz do Recife a primeira cidade escolhida pelo Governo Federal para adotar esse modelo habitacional.

A previsão é que a PPP viabilize mais de 1.000 novas unidades habitacionais, utilizando imóveis já existentes e novas construções.

O plano inclui a modernização de três edifícios: o Edifício Tabajara (Rua Siqueira Campos, s/n), o Pátio 304 (Rua Siqueira Campos, 304) e um imóvel na Avenida Dantas Barreto, nº 1080. Além disso, serão erguidas duas novas edificações.

Para garantir o acesso das famílias de baixa renda a essas moradias, a Prefeitura deverá subsidiar até 80% do valor do aluguel. A licitação para viabilizar o projeto está programada para ocorrer até o primeiro trimestre de 2025.

Vila do Papel

Além dos conjuntos habitacionais, está em andamento o projeto Vila do Papel, um complexo que promete ações para lazer, turismo e urbanização da região.

O Complexo de Lazer e Cultura da Vila do Papel contará com:

Anfiteatro, academia da cidade, quadras poliesportivas e pista de cooper;



Espaços de comércio e feiras;



Intervenções de acessibilidade e instalação de mobiliários urbanos.

Com um investimento superior a R$ 5,7 milhões, a obra está prevista para ser concluída em agosto de 2025.

Já a urbanização complementar, com melhorias de infraestrutura como redes de água, esgoto e pavimentação, contará com investimento de quase R$ 10 milhões.

A Vila do Papel está localizada a 2,8 km do centro do Recife e poderá beneficiar cerca de 1,5 mil pessoas, conectando a comunidade a corredores viários importantes, como a Avenida Sul e o Viaduto Capitão Temudo.

Pessoas em situação de rua

As ações voltadas à população em situação de rua continuam sendo um desafio não contornado pelo Recentro.

“Em todos os eventos que acontecem no Centro, como os da Praça Rio Branco, têm a mão de obra da comunidade do Pilar”, afirma a secretária da pasta sobre a capacitação da população local para o mercado de trabalho.

Além disso, segundo Ana Paula Vilaça, a prefeitura realiza atualmente trabalhos de identificação e acolhimento por meio de equipamentos como o Centro POP e o restaurante popular, mas não há novos projetos definidos para 2025.

"Ainda vamos ter novos direcionamentos e planejamentos para o próximo ano, com a mudança na gestão", afirmou a secretária, sem detalhar propostas específicas.

Lançamento de plataforma de transparência

No evento de balanço desta terça-feira (18), houve o lançamento do Recentrômetro, uma plataforma interativa que organiza e apresenta as intervenções realizadas no Centro do Recife desde dezembro de 2021

Integrado ao site do Recentro, o painel utiliza um mapa online para mostrar obras públicas e privadas, projetos, eventos culturais, rotas turísticas e outros pontos delimitados pela Lei do Recentro.



