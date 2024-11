Cabo de Santo Agostinho, na RMR, recebe campanha de vacinação para cães e gatos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (14), entre 8h e 12h, o Parque do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, recebe uma ampla campanha de multivacinação para cães e gatos, promovida pela prefeitura em parceria com a Associação Geral do Paiva (AGRP).

A ação contará com vacinação antirrábica gratuita, uma medida essencial para proteger, tanto os animais quanto a comunidade, contra a raiva – doença viral altamente letal e de fácil transmissão.

Além da imunização antirrábica, haverá uma estrutura especial montada pelo Pet Paiva, que oferecerá vacinas particulares para quem busca uma proteção completa para seus animais de estimação.

Outras vacinas

Entre as vacinas disponíveis, estão a V10 e a contra gripe para cães, e a V4 para gatos, garantindo uma cobertura robusta contra outras doenças ocasionais e potencialmente graves.

Como incentivo à imunização responsável, o Pet Paiva também disponibilizará brindes e descontos exclusivos durante a campanha.