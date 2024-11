TJPE inaugura decoração especial de Natal no Palácio da Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Decoração é composta por refletores de LED e conta com elementos iluminados e dinâmicos com a predominância das tonalidades branca e dourada

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) inaugurou, na noite desta terça-feira (12), a iluminação natalina do Palácio de Justiça, localizado à frente da Praça da República, no bairro de Santo Antônio, na região central do Recife.

De acordo com o presidente do TJPE, o desembargador Ricardo Paes Barreto, a decoração marca a chegada do fim de ano e, com ela, a celebração do nascimento de Jesus Cristo, reafirmando o espírito de paz, esperança e fraternidade. "Durante o ano inteiro iluminamos o prédio do Palácio de Justiça com as cores do mês em questão relativo às campanhas de saúde, como o outubro rosa e o novembro azul, por exemplo. E, agora, depois do período de pandemia, quando não pudemos fazer a decoração, além do ano passado, que também não foi possível realizar por questões operacionais, mas esse ano estamos voltando com a tradição da linda iluminação do nosso Palácio", explicou o desembargador, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

"Esse é um prédio bissecular, muito antigo, mas que mantemos com muito cuidado para que ele fique sempre bonito para representar bem o nosso estado e o judiciário de Pernambuco. O natal é um momento muito especial para todos nós, onde fazemos nossa reflexão do que fizemos durante todo ano, onde nos unimos com a família e amigos para confraternizarmos; então, essa iluminação traz todo esse sentido, de transmitir paz, tranquilidade e harmonia, para que possamos crescer cada vez mais", enfatizou o presidente do TJPE.

Desenvolvida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Infraestrutura e Obras do TJPE, a decoração é composta por cortinas e refletores de LED, projetada para criar um efeito de movimento. A ornamentação conta com elementos iluminados e dinâmicos, com a predominância das tonalidades branca e dourada, e enfeitará o monumento até o dia 6 de janeiro.

O jogo de luzes foi planejado para realçar os detalhes arquitetônicos do Palácio da Justiça, oferecendo um espetáculo visual gratuito para todos que passarem por lá durante o período festivo. "Pernambuco é um estado muito pujante, muito importante na União, e essa simbologia representa muito do que é o nosso estado para o País. Fico feliz com o resultado, pois o prédio ficou muito bonito", finalizou o desembargador Ricardo Paes Barreto.