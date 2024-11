Evento sobre empreendedorismo negro em Pernambuco acontece na próxima terça (26); veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sebrae/PE promove a primeira edição do evento que contará com exposição e venda de produtos, rodas de conversa e palestras para o público

Como forma de incentivar e divulgar o empreendedorismo protagonizado pela população negra no Estado, o Sebrae/PE promove, no próximo dia 26 de novembro, a primeira edição do Empodera Afro.

O evento gratuito e com acesso aberto ao público em geral será realizado na sede da instituição, na Zona Oeste do Recife, promovendo um ambiente de muito aprendizado, networking e oportunidade de vendas.

A programação acontece das 14h às 18h e inclui palestras, exposição e venda de produtos afro. Um dos destaques da ação é o bate-papo especial com Carmem Virgínia, uma das mais conhecidas chefs do país, referência nacional em cozinha ancestral, que utiliza alimentos e modos de preparo transmitidos de geração em geração.

Empodera Afro

O Empodera Afro tem como objetivo fortalecer a presença de empreendedores negros no mercado, promovendo capacitação e conexão entre eles.

Em um cenário onde a inclusão e a diversidade são essenciais, o evento se propõe a oferecer uma plataforma de integração, com foco em gestão, empreendedorismo, liderança e inovação.

Tudo isso num ambiente propício para a troca de experiências e o desenvolvimento de novas estratégias de negócio, com a contribuição de profissionais como Dona Carmem Virgínia.

Gastronomia ancestral

A chef pernambucana Carmem Virgínia é uma das mais respeitadas profissionais do mercado nacional. Verdadeira força na cozinha e nos negócios, ela é pesquisadora, gastrônoma, influenciadora digital e apresentadora de TV.

Ela também é proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, aberto em 2013 e recém-declarado Patrimônio Cultural e Gastronômico do Recife, que conta com uma segunda unidade em São Paulo – em sociedade com a empresária Fátima Pissarra e a cantora Luísa Sonza.

Começou a frequentar um terreiro de candomblé ainda criança e, aos sete anos de idade, foi escolhida para ser Iyabassé, pessoa responsável por preparar os alimentos sagrados dentro desta religião de matriz africana.

A função, normalmente atribuída às pessoas mais velhas, foi assumida por ela sete anos depois, quando começou sua iniciação.

“A gastronomia ancestral pode inspirar através do pertencimento, de quando você tem ciência do que é seu, do que você herdou, quem foram as pessoas que correram para que você, hoje, pudesse caminhar. Quando você se reconhece em algo dentro da sua cultura, você se apropria de um grande legado e faz com que isso seja parte da sua identidade”, afirma Carmem Virgínia em entrevista ao Jornal do Commercio.

“A experiência dela na promoção da cultura negra será de extrema importância para enriquecer o evento e conectar a gastronomia com a temática do empreendedorismo”, destaca Omero Galdino Jr, analista do Sebrae/PE.

Programação do evento

Ao longo da tarde, a programação discutirá ainda temas como identidade e valorização do negócio, empreendedorismo inovador e diferenciação no mercado, além de informações sobre marketing ancestral.

“Conseguimos resgatar e vamos mostrar que boa parte das ideias que aplicamos no marketing vêm de uma época muito antiga e que inspiram e permanecem válidas até os dias de hoje. São técnicas ancestrais que podem trazer resultados nas finanças, nas vendas e no marketing pessoal”, antecipa o especialista.

Empreendedorismo em Pernambuco

Em Pernambuco, 64,2% dos donos de negócios são negros, o equivalente a 785 mil pessoas. A maior parte é do sexo masculino (69,4%).

Além disso, 52,9% são chefes de domicílio, mais de 25% tem idade entre 30 e 39 anos e 35,8% atua no setor de Serviços. Desses, apenas 13,9% têm CNPJ.

As inscrições para o encontro já estão abertas e devem ser feitas no site do Sebrae.