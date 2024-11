Iniciativas empreendedoras movimentam o Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os empreendimentos de diversas áreas mobilizam a economia do bairro e são opções para moradores não só do Morro, mas de toda Zona Norte do Recife

O Morro da Conceição é conhecido por atrair milhares de fiéis em dezembro durante as celebrações de Nossa Senhora da Conceição, mas o bairro também pulsa ao longo do ano como um espaço de economia criativa e empreendedora.



O censo 2022 do IBGE revela que só o Morro da Conceição possui uma população de mais de 8 mil habitantes, mas o empreendedorismo é uma faceta do bairro que beneficia a economia de toda a Zona Norte do Recife.

Esse movimento empreendedor é parte de um cenário mais amplo no Recife. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, existem cerca de 200 mil negócios dentro dos grupos de MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.



Essas são as formas que o empreendedor pode encontrar para se regularizar. De acordo com o Sebrae, no bairro Morro da Conceição existem 583 empreendedores com CNPJ ativo, desses, mais de 80% são MEI.

No entanto, ainda há uma grande parcela de empreendedores informais, que não possuem nenhum tipo de registro junto ao governo.

Espaço de beleza é comandado por jovem de 23 anos

Imagem: o estúdio "Preta Chick" fica no Morro da Conceição. A propietária Ana Júlia atende as clienets com serviços de tranças, manicure, pedicura e design de unhas.

Um exemplo é Ana Júlia Deolinda, de 23 anos, é proprietária do estúdio de beleza Preta 'Chick’. Segundo a própria empreendedora, o estúdio oferece um "combo completo", incluindo manicure, pedicure, tranças e nail art.

Nascida e criada no Morro, Ana destaca que festa de Nossa Senhora da Conceição em dezembro é uma grande oportunidade de visibilidade para o negócio.

"Pessoas de diferentes lugares de Recife e Olinda passam pelo Morro, o que ajuda muito a atrair novos clientes", destaca.

No entanto, nem tudo foi fácil. Trabalhando com tranças desde 2016, foi na pandemia que Ana viu sua renda ameaçada pela queda de fluxo de clientes.

Para inovar, a jovem decidiu trabalhar com o serviço de design de unhas, que se tornou um dos seus principais serviços no estúdio.

A trancista ressalta que a divulgação ocorre principalmente através das redes sociais. "Eu posto foto de unha, eu posto foto de trança, eu posto frases para que a minha cliente entenda que o meu Instagram está sendo movimentado", explica.

Ana Júlia ainda não possui CNPJ para o espaço ou cadastro de Micro Empreendedora Individual (MEI), mas em entrevista ao Jornal do Commercio, destacou que essa é uma das metas para o crescimento do negócio.

Grupo de artistas anima festas com interpretação de personagens Diversos personagens são interpretados pela equipe da Alinho Produções. - GUGA MATOS/ ACERVO JC IMAGEM

Outro empreendimento que tem movimentado o Morro da Cocneição é a produtora Alinho Produções, liderada por Mailson Sousa, de 29 anos e Allysson Machado, de 35 anos. A equipe trabalha com interpretações de personagens em festas.

Mailson destaca que a ideia de trabalhar com personagens surgiu quando perceberam que poderiam oferecer um serviço de qualidade e que havia uma demanda.

A produtora focou no trabalho com "personagens vivos", uma vez que a demanda nesse segmento cresceu bastante.

Personagem vivo é uma fantasia construída com alta fidelidade aos traços do personagem original, possuindo todos os detalhes de sua aparência — incluindo cabeça, expressões faciais, roupas, e outros aspectos característicos.

Um dos maiores desafios enfrentados pela Alinho Produções foi o reconhecimento do trabalho artístico. “No Recife, existem poucos espaços onde a gente consegue mostrar o nosso talento. Um grande desafio é ser reconhecido pela arte que fazemos”, afirma Mailson.

Para contornar essa dificuldade, a dupla aposta na atualização constante e em acompanhar as tendências do momento, além de se utilizar do Instagram como principal ferramenta de divulgação.

A estratégia é investir na excelência do trabalho e garantir que os clientes satisfeitos façam a melhor propaganda: o boca a boca.

Procura de personalizados fez Wemerson Silva abrir ateliê

O artesão Wemerson desenvolveu a habilidade da costura de forma autodidata. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Wemerson Silva tem 25 anos e há 20 mora no Morro da Conceição. O jovem é estudante e empreendedor na área de produtos personalizados e artesanais com o Ateliê GM.

Sua produção inclui itens como chaveiros, almofadas e sacolas de festa, além de toalhas e centros de mesa. Segundo ele, a maior procura é por lembrancinhas de festas personalizadas.

Vivendo e respirando a fé do Morro no dia a dia, o artista também na festa de Nossa Senhora da Conceição que ocorre em dezembro, o artesão comercializa imagens da Santa, terços e outros artigos religiosos.

Além do público das festas, Wemerson trabalha com a produção de banners e painéis. O empreendimento, que ele gerencia em casa, complementa sua renda enquanto cursa pedagogia e realiza estágio em escola municipal de uma cidade vizinha ao Recife.

O jovem aprendeu tudo na prática sem cursos formais de costura ou design. “Eu via algo, buscava um meio de fazer, e conseguia”, diz, destacando peças mais complexas, como vestidos e calças, feitas a partir de sua própria iniciativa.

“Meus clientes me ajudam muito, porque eu não tenho tanto tempo para divulgação como antes, quando não estava estudando”, explica.

Para o futuro, Wemerson planeja expandir o negócio, abrindo um espaço físico próprio onde possa trabalhar com mais estrutura e até contratar funcionários.

Assim como Ana Júlia, Wemerson também é um empreendedor informal, ainda não possui CNPJ para o Ateliê nem cadastro de Micro Empreendedor Individual (MEI).

