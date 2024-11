JC e Rádio Jornal vencem 1º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo TCE-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação se destacou no 1º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Repórteres do Jornal do Commercio e da Rádio Jornal estão entre os vencedores da premiação, cujo resultado foi revelado nesta terça-feira (26).

A jornalista Roberta Soares, titular da coluna Mobilidade, ficou em primeiro lugar na categoria Webjornalismo e Jornalismo Impresso com a série "Uber e 99 Moto: Perigo sobre duas rodas".

Já o jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, conquistou o segundo lugar na mesma categoria, com a cobertura especial "Tenentes-coronéis deram ordens para série de assassinatos, aponta MPPE".

As reportagens de Roberta Soares e de Raphael Guerra foram publicadas tanto nas colunas digitais, no site do JC, como na versão premium do jornal.

Os jornalistas Gabriela Bento, Kevin Paes e Ingrid Santos, da Rádio Jornal, ficaram em 2º lugar na categoria Radiojornalismo, com a reportagem especial "Supersalários e desigualdade: eleitores do Recife precisam saber quem são seus vereadores, quanto eles recebem e o impacto de suas decisões".

De acordo com o TCE-PE, a premiação foi criada para incentivar e reconhecer reportagens que colaboram para o controle externo, o controle social, a gestão pública e a cidadania em Pernambuco.

A comissão julgadora, formada por representantes do Sindicato dos Jornalistas, da Universidade Federal, Universidade Católica de Pernambuco, e da Diretoria de Comunicação do TCE-PE, se baseou em critérios como qualidade das fontes e informações, profundidade da abordagem, e o caráter inovador e criativo da matéria.

A cerimônia de premiação acontece na próxima sexta-feira (29), às 10h, na presidência do TCE-PE.

REPORTAGENS VENCEDORAS DO JC

A série de Roberta Soares explorou os riscos e as implicações do serviço de transporte realizado por motos em aplicativos, trazendo à tona um debate relevante sobre segurança e regulamentação no setor.

"O fato de ganhar esse prêmio, com o nome de Inaldo Sampaio, um jornalista de renome aqui em Pernambuco, é uma honra. Quem acompanha minha carreira, vê como eu falo sobre segurança viária, a questão da redução das mortes no trânsito. Infelizmente, o serviço de Uber e 99 moto está operando sem regras e sem exigências", disse Roberta.

"A série aborda a ausência de regras mínimas para que motoqueiros se cadastrem nas plataformas e tenham autorização para transportar pessoas. Estamos vendo números crescendo de colisões, mortes e mutilações. E os gestores municipais não tomam uma atitude de proibir ou regulamentar esse transporte, com regras. Ganhar o prêmio do TCE com essa série é muito simbólico", completou.

Já a cobertura especial de Raphael Guerra detalhou a investigação realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para esclarecer a sequência de assassinatos que ficou conhecida nacionalmente como a "Chacina de Camaragibe". As reportagens detalharam as acusações atribuídas a 12 policiais militares pelos crimes, incluindo dois tenentes-coronéis - que teriam ordenado os assassinatos de parentes de um homem suspeito de matar dois militares durante uma troca de tiros.

Uma das reportagens revelou ainda diálogos entre PMs comemorando a sequência de mortes em setembro de 2023.

"As reportagens jogam luz para as chamadas 'operações-vingança', que muitas vezes são praticadas por profissionais da segurança pública - sobretudo policiais militares, em vários estados brasileiros, contra inocentes após crimes cometidos contra colegas de farda. É importante dizer que o trabalho do Ministério Público, como órgão de controle externo da atividade policial, foi fundamental para avançar nas investigações e identificar os acusados pelos assassinatos em série", disse Raphael Guerra.

"Estar entre os vencedores nessa importante premiação do TCE-PE é um reconhecimento não só ao jornalismo investigativo de qualidade, mas também ao trabalho realizado pelo MPPE no combate à violência policial em Pernambuco", pontuou.

REPORTAGEM VENCEDORA DA RÁDIO JORNAL

Já a reportagem "Supersalários e desigualdade: eleitores do Recife precisam saber quem são seus vereadores, quanto eles recebem e o impacto de suas decisões", da Rádio Jornal, veiculado em 30 de agosto, detalhou os salários e benefícios recebidos mensalmente por vereadores do Recife.

"Na Rádio Jornal, temos uma relação muito próxima com os ouvintes e sabemos as dores que eles enfrentam diariamente. Quando a gente aborda esse tema, revelando informações sobre supersalários, entendemos que é um dever moral explicar o contexto, traduzir questões, para dar dimensão do impacto das decisões que tomamos diariamente, como escolher o vereador que vamos votar", disse Gabriela Bento.

"Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo, cumprindo o nosso papel em revelar o que precisa ser revelado e acompanhar o que precisa ser acompanhado de perto", completou a jornalista.