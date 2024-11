Podcast aborda os desafios e a importância da saúde bucal durante a gestação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Jornal do Commercio lança o podcast “Pré-natal odontológico: um cuidado de mãe para filho”, que retrata a importância da saúde bucal para as gestantes, além dos riscos para a saúde materna e infantil quando os atendimentos com o dentista não são realizados durante a gravidez.

De acordo com a cartilha saúde bucal da gestante, publicada pelo Ministério da Saúde, as consultas odontológicas fazem parte das etapas do pré-natal.

A gestante deve ser encaminhada para acessar esse serviço, seja na unidade de saúde onde realiza o acompanhamento ou em outra que ofereça essa assistência.

No Brasil, 59% das gestantes receberam atendimento odontológico nos primeiros quatro meses deste ano, mas esse número caiu para 58% no segundo quadrimestre, segundo o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB).

O índice ainda está abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é alcançar pelo menos 60% de cobertura do pré-natal odontológico no país.

Em Pernambuco, os números também expressam queda.

O segundo quadrimestre de 2024 registrou 62% de consultas odontológicas para gestantes no SUS, o que representa uma redução de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a porcentagem foi de 67%, de acordo com o SISAB.

Episódio

Conduzido pela repórter de mídias sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Kimberly Neri, com edição técnica de Wesley Amaro, o podcast apresenta relatos de gestantes que realizam o pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) em cidades da Região Metropolitana do Recife, abordando os desafios para acessar as consultas com o dentista, além de depoimentos de especialistas em saúde sobre a importância desse atendimento.

O episódio também inclui pronunciamentos de órgãos públicos sobre os baixos índices do pré-natal odontológico e as ações para expandir esse serviço no SUS.

Ouça o podcast “Pré-natal odontológico: um cuidado de mãe para filho”: