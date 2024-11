Primeiro domingo da Festa do Morro, no Recife, terá programação especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro domingo da Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, terá uma programação especial, marcando o início do mês dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Em 2024, a tradicional celebração completa 120 anos de história.

Dentro do Santuário, que na última semana recebeu o novo teto após a tragédia ocorrida em agosto, as missas começam às 7h, e seguem às 9h, 11h e 14h. Neste domingo, haverá ainda missas extras no palco em frente ao Santuário, com início às 8h, 10h e 11h. Às 16h, ocorre a Santa Missa Solene. Já para as 18h, está marcado o Momento Mariano, e às 19h30, a Novena Solene.

A programação da Festa do Morro começou oficialmente na última quinta-feira (28), com uma procissão partindo do Parque Urbano da Macaxeira até a praça do Morro da Conceição. Na ocasião, as vítimas fatais da queda do teto do Santuário no dia 30 de agosto deste ano, Maria da Conceição França Pinto, de 64 anos, e Antônio José dos Santos, de 58 anos, foram homenageadas.

Palco em frente ao Santuário do Morro receberá missas - JAILTON JR./JC IMAGEM

Programação da semana

Na próxima quinta-feira (5), haverá a Santa Missa do Exército Brasileiro, às 9h. A programação do sábado (7) contará com missas extra nos horários da manhã e tarde. À noite, a partir das 18h, começa a concentração da procissão com a Imagem do Divino Pai Eterno, no Largo Dom Luiz (Morro da Conceição). A saída está marcada para 19h, com o percurso seguindo pela Rua Itacoatiara e pela Praça do Morro da Conceição.

O ponto alto da festa será em 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, quando haverá santas missas de duas em duas horas, a partir da 0h até as 14h, no palco em frente ao Santuário; e de 1h da manhã às 15h dentro do Santuário, também de duas em duas horas.

A procissão de encerramento com a Imagem da Santa tem concentração a partir das 14h30 no Cais do Apolo, no Bairro do Recife. A saída será às 15h, com o seguinte percurso: Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição.

Na chegada, prevista para as 19h, haverá a Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Morro da Conceição feito de fé, economia e gastronomia