Inscrições abertas para Mutirão de Divórcios e de Reconhecimento de União Estável no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Mutirão de Divórcios, promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife, teve inicio nesta segunda-feira (27), com inscrições até a sexta-feira (31).

Serão 60 vagas para sessões de conciliação de divórcios na unidade, sendo que 50 delas para demandas pré-processuais, previstas para ocorrer entre 3 e 7 de fevereiro.

Neste ano, o Cejusc Recife também realizará Reconhecimento de União Estável, com até 50 casais por edição. Ao solicitarem o reconhecimento da união estável ao longo do mês, os casais serão automaticamente incluídos na cerimônia, que deve ocorrer na última semana de cada mês.

Documentação Necessária

Para se inscrever nos serviços ofertados, é necessário enviar uma solicitação formal para o e-mail do Cejusc (conciliar.recife@tjpe.jus.br) ou buscar uma unidade com a documentação necessária. Os casais inscritos para divórcio podem comparecer ao 5° andar da Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, localizado na Av. Des. Guerra Barreto, Ilha de Joana Bezerra.

O mesmo vale para participar das cerimônias mensais de reconhecimento de união estável. O casal deve se apresentar no Cejusc Recife, acompanhado de 2 testemunhas que atestem a sua convivência. É necessário anexar os seguintes documentos no ato da inscrição:

Para o Mutirão de Divórcios:



•RG e CPF;

•Comprovante de residência;

•Certidão de casamento;

•Certidões de nascimento dos filhos (se houver);

•Documentos comprobatórios dos bens (se houver);

•Telefone com WhatsApp.

Para o Reconhecimento de União Estável:



•RG e CPF de ambos;

•Comprovante de residência do casal;

•Certidões de nascimento ou casamento atualizadas;

•Documentos dos filhos (se houver);

•Documentos comprobatórios dos bens (se houver);

•Telefone com WhatsApp dos interessados;

•Duas testemunhas que atestem a convivência do casal.

Serviços:



Mutirão de Divórcios

- Inscrições: segunda-feira (27/01) à sexta-feira (31/01)

- Vagas: 60 sessões

- Data: 3 a 7 de fevereiro

Cerimônias mensais de Reconhecimento de União Estável

- Inscrições: podem ser realizadas durante as 3 primeiras semanas de cada mês

- Vagas: 50 casais por edição

- Data: última semana de cada mês

Para maiores informações:

Telefone: (81) 3181-0541

Email: conciliar.recife@tjpe.jus.br