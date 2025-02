Chuvas no Grande Recife: três mortes são confirmadas pelo Corpo de Bombeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temporal no Recife causa três mortes; vítimas foram encontradas nos bairros da Estância e Boa Vista, no Recife, e Vila da Fábrica, em Camaragibe

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta quarta-feira (5) resultaram em três mortes, sendo duas por possível afogamento. A suspeita é que a terceira tenha sido por choque elétrico.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizou o resgate dos corpos e atendeu a diversas ocorrências decorrentes do temporal, como pessoas ilhadas e quedas de árvores.

Morte por choque elétrico

Na manhã desta quarta, um homem foi encontrado morto próximo ao Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista, região central do Recife. A suspeita é que ele tenha sido eletrocutado em uma área alagada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida no local. A identidade do homem ainda não foi divulgada.

Duas mortes por afogamento

O Corpo de Bombeiros confirmou o resgate de mais dois corpos. Um deles foi encontrado no bairro da Estância, no Recife, e o outro na Vila da Fábrica, em Camaragibe.

As equipes foram acionadas para atender às ocorrências e realizaram os procedimentos necessários, encaminhando os corpos para a Polícia Militar de Pernambuco.

Em ambos os casos, as vítimas teriam sido levadas pela correnteza da água e sofrido afogamento.

Atendimentos e reforço nas equipes

De acordo com nota oficial do CBMPE, equipes extras foram designadas para atender ao aumento de acionamentos decorrentes das chuvas. Além dos resgates, os bombeiros atuaram em situações como pessoas ilhadas e quedas de árvores.

A corporação reforça a importância de a população redobrar os cuidados durante temporais. Em caso de emergência, os números para acionamento são 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Confira nota na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco realizou, nesta quarta-feira (5/2), o resgate de três corpos, sendo um no bairro da Estância e um na Boa Vista, ambos no Recife. O terceiro corpo foi resgatado na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Também foram realizados atendimento a diversas ocorrências decorrentes das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife.

As equipes foram acionadas para atendimentos a pessoas ilhadas, quedas de árvores e resgate de corpos. Equipes extras foram designadas para atender o máximo de acionamentos e realizar o resgate das pessoas em situações de risco.

A Corporação segue realizando os atendimentos e reforça que as pessoas redobrem os cuidados. Em caso de emergência, a população pode acionar os Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.

Como se proteger durante as chuvas

Em períodos de chuvas intensas, é essencial adotar medidas de segurança para evitar acidentes. Confira algumas dicas:

Choques elétricos: evite contato com fios caídos ou equipamentos elétricos em áreas alagadas;

evite contato com fios caídos ou equipamentos elétricos em áreas alagadas; Raios e trovões: não permaneça em áreas abertas e evite o uso de aparelhos eletrônicos durante tempestades;

não permaneça em áreas abertas e evite o uso de aparelhos eletrônicos durante tempestades; Deslizamentos: fique atento a sinais de movimentação de terra e evite áreas de risco;

fique atento a sinais de movimentação de terra e evite áreas de risco; Enchentes: não atravesse ruas alagadas e evite contato com água suja, que pode transmitir doenças.

A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas meteorológicos e evite situações de risco durante temporais.