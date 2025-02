Idosa de 98 anos é resgatada em bote durante enchente no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal

Uma idosa de 98 anos precisou ser resgatada de bote da residência dela, que estava com a água chegando ao terraço, no bairro de Coqueiral, na Zona Oeste do Recife, após as chuvas dessa quarta-feira (5). Elizabeth Nascimento foi levada para um abrigo, na Igreja Batista de Coqueiral.

Moradores da rua em que ela mora informaram, em vídeo enviado à TV Jornal, que tentaram contato com o Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, o resgate acabou sendo realizado por bombeiros civis voluntários.

"Sempre alaga quando chove e eu corro para cá. Dão comida, cobertor, hoje arrumaram um quartinho para eu deitar", disse a idosa.

Momento do resgate de Elizabeth Nascimento, de 98 anos - Reprodução/TV Jornal

Famílias com crianças também foram abrigadas

Maria Luana e o marido precisaram sair de casa com um bebê de apenas 6 meses e uma criança de 4 anos. "A água estava chegando no meu pescoço. Eu tive que pular o muro da vizinha e vir direto para a igreja", contou.

"Só Deus sabe o que a gente está passando, só o que passava na minha cabeça era que eu não ia conseguir sair de casa", desabafou a moradora, em meio a lágrimas.

A igreja já é conhecida pela população por servir como abrigo para dezenas de pessoas em situações como estas. Roseane Maria também precisou sair de casa com a filha de 4 anos, devido à força da água.

"Chega dá uma tristeza, está tudo cheio d'água. A gente ter as nossas coisas e perder assim desse jeito", disse Roseane, muito abalada. "Perdi todas as roupas da minha filha", relatou.

O pastor da igreja afirmou que o local está aberto para receber outras pessoas que precisarem de ajuda. A igreja fica na Rua Alcêntara, 176, no bairro de Coqueiral, Zona Oeste do Recife.

Abrigos no Recife

Até a última atualização da Prefeitura do Recife, enviada às 14h desta quinta-feira (6), havia 199 pessoas acolhidas em quatro abrigos municipais, localizados no Oratório da Divina Providência (Campina do Barreto), CSU Bidu Krause (Curado), Igreja Batista do Coqueiral (Coqueiral) e Igreja Batista do Caçote (Areias).

Ao todo, a Prefeitura mantém seis abrigos ativos, com capacidade para 400 vagas. "A recomendação segue sendo para que moradores de áreas de risco busquem locais seguros e acionem os serviços municipais em caso de necessidade", diz a gestão municipal.

