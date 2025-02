Espaço Ciência celebra o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência com programação especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento promove reflexões sobre as contribuições das mulheres para a ciência, destacando suas conquistas e impactos em diversas áreas do conhecimento

Na próxima terça-feira (11) o Espaço Ciência promove uma programação especial para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

O evento busca enaltecer, discutir e refletir sobre as contribuições femininas para a produção científica, destacando conquistas e desafios enfrentados por mulheres em diversas áreas do conhecimento.

A data, instituída pela UNESCO, tem o objetivo de reconhecer a presença feminina na ciência e incentivar meninas e mulheres a seguirem carreiras nos campos científico e tecnológico.

Apesar dos avanços, a sub-representação das mulheres na ciência ainda é uma realidade, com desigualdades salariais, falta de reconhecimento e barreiras ao acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais.

“A ciência precisa ser um espaço de todos e eventos como este são fundamentais para reforçar o papel das mulheres na produção do conhecimento”, enfatizou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricelia Montenegro.

“Celebrar esse dia é reconhecer e valorizar as contribuições históricas, bem como incentivar novas gerações a trilhar esse caminho com mais igualdade e conhecimento”, completou.

Programação

Com oficinas e palestras, a programação especial do Espaço Ciência visa sensibilizar o público para a importância da igualdade de gênero na ciência.

O evento está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 - Igualdade de Gênero e ODS 10 - Redução das Desigualdades, reforçando o compromisso com a inclusão e o empoderamento feminino.

Entre as atividades programadas, estão workshops sobre a trajetória de cientistas mulheres, experimentos científicos conduzidos por pesquisadoras convidadas e debates sobre os desafios e avanços na busca pela equidade de gênero na ciência.

A programação será aberta ao público e voltada para todas as idades. O evento acontece no próprio Espaço Ciência, localizado no Complexo de Salgadinho, Olinda, e é aberto para todos os públicos.

Para mais informações sobre horários e inscrição nas atividades, os interessados podem acessar as redes oficiais do Espaço Ciência.