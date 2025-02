Microsoft abre inscrições para curso de computação em nuvem para mulheres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa Azure Infra Girls irá capacitar as alunas a desenvolverem arquitetura de soluções em nuvem na plataforma da Microsoft

A Microsoft está com inscrições abertas para a terceira fase do programa Azure Infra Girls, iniciativa que visa capacitar mulheres cis e trans na área de computação em nuvem.

As participantes aprenderão a desenvolver soluções na plataforma Microsoft Azure e poderão obter a certificação AZ-305.

As duas primeiras fases do programa capacitaram mais de 4 mil mulheres, com 78% de aprovação nos exames de certificação.

Público-alvo e inscrições

O programa é gratuito e voltado para mulheres maiores de 18 anos que já possuem a certificação AZ-104 Microsoft Azure Associate.

As inscrições vão até 20 de fevereiro pelo site. As aulas serão online e ao vivo, ministradas por especialistas da Microsoft, de 10 de março a 29 de maio de 2025.

Conteúdo do curso

O curso aborda temas como computação, rede, armazenamento, segurança e monitoramento, preparando as alunas para o exame de certificação AZ-305.

As participantes com pontuação mínima de 80% nas avaliações receberão um voucher para realizar o exame gratuitamente.

Além da certificação, o programa oferece networking com outras profissionais da área e especialistas da Microsoft. As aulas online e ao vivo proporcionam flexibilidade e inclusão para mulheres de diferentes localidades.

Cronograma

O curso inclui 10 módulos, com aulas três vezes por semana, das 18h30 às 20h.