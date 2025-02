Horário de funcionamento dos shoppings do Grande Recife é afetado pelo carnaval; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Shopping centers da Região Metropolitana do Recife estarão abertos nos dias de folias, mas com esquema de operação especial

Com a chegada do carnaval, o horário de funcionamento do comércio e dos serviços em muitas cidades do país é afetado. Nesse período, os shopping centers continuam atraindo muita gente, mas podem ter o esquema de operação alterado.

Se você pretende ir aos malls do Grande Recife nos dias de folia, confira a seguir como eles vão operar.

Horário de funcionamento dos shoppings do Recife no carnaval

Shopping Recife

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), Segunda (3) e Terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações

Shopping Rio Mar

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), Segunda (3) e Terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações

Shopping Plaza Casa Forte

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), Segunda (3) e Terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações

Shopping Tacaruna

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), Segunda (3) e Terça (4): 12h às 22h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações



Quinta-feira Data Magna (6): 12h às 22h - todas as operações

Shopping Boa Vista

Sexta-feira (28): 9h às 18h- todas as operações



Sábado (1) e domingo (2): Lojas fechadas



Segunda (3) e terça (4): 11h às 19h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 21h - todas as operações



Quinta-feira Data Magna (6): 10h às 19h - todas as operações



*Expresso Cidadão estará com atividades suspensas entre 28/02 e 06/03

Shopping ETC

Sexta-feira (28): 9h às 21h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 18h - todas as operações, exceto Lojas Americanas: 13h às 18h



Domingo (2), Segunda (3) e Terça (4): Lojas e quiosques fechados; Praça de Alimentação: 12h às 18h; Lojas Americanas: 13h às 18h



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 21h - todas as operações



Quinta-feira Data Magna (6): 12h às 18h - todas as operações

*O cinema funcionará todos os dias

Funcionamento em outras cidades do Grande Recife

Shopping Guararapes (Jaboatão dos Guararapes)

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), segunda (3) e terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações



Quinta-feira Data Magna (6): 9h às 22h - todas as operações

Shopping Patteo Olinda (Olinda)

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), segunda (3) e terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações



Quinta-feira Data Magna (6): 12h às 21h - todas as operações



*De 01/03 a 04/03 o estacionamento funcionará com tarifa única de R$ 13,50

Camará Shopping (Camaragibe)

Sexta-feira (28): 10h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 10h às 19h - todas as operações



Domingo (2), segunda (3) e terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações

Paulista North Way Shopping (Paulista)

Sexta-feira (28): 9h às 22h - todas as operações



Sábado (1): 9h às 19h - todas as operações



Domingo (2), segunda (3) e terça (4): 12h às 20h - todas as operações



Quarta-feira de Cinzas (5): 12h às 22h - todas as operações



