Chuvas em Pernambuco: Apac emite alerta para Fernando de Noronha e demais regiões; veja previsão

Previsão indica pancadas de chuva moderadas a fortes em diversas áreas do Estado; Fernando de Noronha está sob atenção até terça-feira (18)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta meteorológico de estado de observação para diversas regiões do Estado, e de estado de atenção para Fernando de Noronha.

O fenômeno climático responsável pela instabilidade no clima é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que apresenta um posicionamento favorável para a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em Fernando de Noronha e áreas próximas. A expectativa é que as precipitações continuem até a terça-feira (18).

Previsão do tempo para Pernambuco

Para outras regiões do estado, foi divulgado no domingo (16) o alerta de observação, que prevê chuvas moderadas a pontualmente fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Sertão e Agreste até esta segunda (17).

Confira o panorama:

Fernando de Noronha: pancadas de chuva moderadas a fortes até terça-feira (18);



pancadas de chuva moderadas a fortes até terça-feira (18); Região Metropolitana do Recife e Mata Norte: previsão de chuva moderada, podendo ser intensa em alguns momentos;



previsão de chuva moderada, podendo ser intensa em alguns momentos; Sertão e Agreste: possibilidade de chuvas moderadas ao longo do dia.

Diante da previsão de chuvas intensas, a Apac reforça a importância de seguir as recomendações da Defesa Civil do município. Em caso de alagamentos ou deslizamentos, a orientação é buscar abrigo seguro e evitar áreas de risco.

A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife alertou para quatro pontos de alagamentos na cidade:

Av.Mal Mascarenhas de Moraes (Ambos sentidos);



Av. Eng Abdias de Carvalho (Em frente à CHESF);



Av. Recife (Próximo a entrada do Ibura);

Av. Dois Rios (Vila do Sesi - Ibura).

