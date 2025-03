Neoenergia busca 1 milhão de pernambucanos para conceder desconto na conta de luz; confira quem tem direito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco está empenhada em ampliar o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), um benefício, garantido por lei, que oferece descontos de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda.

Atualmente, cerca de 1,2 milhão de clientes no estado já usufruem do desconto, mas estima-se que um milhão de famílias elegíveis ainda não solicitaram a inscrição.

Quem tem direito ao benefício?

A Tarifa Social é destinada a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que possuam o Número de Identificação Social (NIS) ativo.

Também podem se beneficiar idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, famílias com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham um membro dependente de equipamentos elétricos para tratamento de saúde, também são elegíveis.

Como solicitar o desconto?

A Neoenergia realiza mensalmente o cruzamento de dados com o governo para incluir automaticamente os clientes que atendem aos critérios.

No entanto, famílias com informações desatualizadas no CadÚnico ou onde o titular da conta de energia não é o beneficiário podem precisar regularizar a situação.

Para garantir o benefício, os interessados devem atualizar os dados no Cadastro Único no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município e entrar em contato com a Neoenergia pelo site ou pelos seguintes canais:

WhatsApp: (81) 3217-6990

Teleatendimento: 116 (disponível 24 horas)

Lojas de atendimento: presencialmente

Como funciona o desconto?

A Tarifa Social oferece descontos progressivos na conta de luz:

65% para os primeiros 30 kWh consumidos no mês;

40% para o consumo entre 31 kWh e 100 kWh;

10% para o consumo entre 101 kWh e 220 kWh.

Acima de 220 kWh, não há desconto.