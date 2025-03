Semana da juventude do Recife oferece serviços gratuitos; confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta segunda-feira (24), a Semana Municipal das Juventudes 2025 começa no Recife. A programação inclui mutirões de saúde, oficinas, palestras e atividades culturais voltadas ao público jovem.

O evento, que se estende até o dia 31 de março, tem como tema "O Futuro é Agora: Juventude em Ação pelos Direitos Humanos" e ocorre em diversos pontos da cidade. Para participar, basta comparecer às atividades – não é necessário realizar inscrição.

Segundo a prefeitura, além de ampliar o acesso a serviços essenciais, a iniciativa busca conscientizar os jovens sobre seus direitos e incentivar sua participação ativa na sociedade.

Destaques da programação

Mutirões de Saúde

Testes rápidos podem identificar diversas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Rodrigo Nunes/MS

A Semana das Juventudes contará com dois mutirões de saúde, nos dias 27 e 31 de março, no Compaz Ariano Suassuna e no Compaz Paulo Freire. Os serviços oferecidos incluem:

Testagem para ISTs e aconselhamento

Implante subdérmico contraceptivo

Vacinação e práticas de atividade física

Cadastramento no programa de dignidade menstrual

Diálogos sobre saúde da mulher negra, mulheres LGBTs e prevenção da gravidez na adolescência

Atendimento sobre violência contra a mulher e rede de proteção

Blitz nas Universidades

No dia 26 de março, estudantes das universidades UFPE, UFRPE, Uninassau e Unicap poderão conhecer programas e benefícios voltados à juventude.

A ação contará com estandes informativos sobre iniciativas como o ID Jovem, Juventude Participa e o Edital Jovens no Clima Recife 2025.

Capacitação e cultura

A programação também inclui oficinas e palestras voltadas ao desenvolvimento profissional e inclusão social, como:

"Juventude Participa!" – palestra sobre o Estatuto da Juventude e oficina de Libras para atendimento ao público (28/03).

"Inclusão e Acessibilidade" – palestra sobre a inserção de jovens com deficiência no mercado de trabalho (28/03).

"Oficina Drag: Um Mundo de Diversidades!" – capacitação sobre técnicas de maquiagem, figurino e empreendedorismo artístico (29/03).

Além da oficina cultural "O Frevo Negro", sobre a identidade racial no Frevo com mestres da dança e do Carnaval do Recife (30/03).

Na sexta-feira (28), será realizado ato de acolhimento e entrega de mantas para crianças e adolescentes em situação de rua.

