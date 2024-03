PDT apresenta pré-candidatura para concorrer pela prefeitura de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em reunião na tarde da terça-feira (19), O PDT oficializou a pré-candidatura do ex-vereador Manoel Sátiro à prefeitura de Olinda. O encontro para definição contou com a presença do presidente do partido em Pernambuco, Wolney Queiroz e do presidente do diretório da legenda em Olinda, Pablo Cavalcanti.

"Eu nunca procurei me dedicar na política estadual, nunca quis me candidatar a deputado a minha questão é Olinda. O partido ontem me colocou como uma das prioridades do PDT no estado de Pernambuco. Então, pra mim, tudo o que eu acho que eu pretendo é botar minha experiência e fazer uma gestão diferenciada em Olinda", disse Sátiro.

Em vídeo Wolney Queiroz apresenta as lideranças de Olinda e a pré-candidatura do partido na cidade.

"Estou reafirmando nosso compromisso com essa proposta. De apresentar para Olinda uma alternativa que não esta colocada na esfera política do município", disse Queiroz.

Conheça Sátiro

Professor durante 40 anos, passou por diversas instituições de ensino no Estado. Foi vereador em Olinda por três mandatos de vereador, em que em um deles conquistou a presidencia da Câmara.

Sátiro também foi vice-prefeito do município, Secretário de Governo, Secretário de Serviços Públicos e Gerente Geral de Articulação Política do Governo do Estado.