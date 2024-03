Corrida eleitoral pela prefeitura de Caruaru ganha concorrente do União Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O diretório estadual do União Brasil definiu, na quarta-feira (20), que terá uma candidatura própria em Caruaru, no Agreste pernambucano.

O nome escolhido para a disputar a prefeitura do município é do administrador Raffiê Dellon. O pré-candidato é filiado a legenda desde a fusão entre o DEM e o PSL.

"O União Brasil é o terceiro maior partido do país, temos a responsabilidade, de representar no aspecto majoritário a primeira eleição da história da nossa legenda. É uma construção realizada sob bases sólidas, na cidade mais importante do interior de Pernambuco. O União Brasil Caruaru está pronto, com sua chapa proporcional completa e com o dinamismo de um novo conceito de fazer política na disputa majoritária", disse Dellon.

DECISÃO

A reunião para definição da pré-candidatura contou com presença do presidente estadual da legenda, Marcos Amaral, liderou a reunião com os representantes dos diretórios, do vice-presidente estadual, Josafá Almeida.

O novo presidente do diretório do União em Caruaru Michel Jean, também fez parte do encontro que definiu Raffiê Dellon como o pré-candidato da sigla.

CONHEÇA RAFFIÊ DELLON

O pré-candidato é formado em administração e pós-graduado em Gestão Pública. Dellon é Professor Universitário e Assessor Executivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Ele foi Diretor da Junta Comercial em Caruaru e Diretor da 4 Ciretran também em Caruaru, ambos, sendo o mais jovem do estado.

Além disso, ele é segundo suplente de Deputado Estadual no União.