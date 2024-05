TRE-PE amplia horários de atendimentos a partir desse sábado (4)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir do próximo sábado (4), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) terá uma nova ampliação de horário e vagas para atendimento aos eleitores na reta final de fechamento do cadastro eleitoral.

Todas as unidades da Justiça Eleitoral do Estado voltadas ao atendimento dos eleitores funcionarão até as 18h, e não mais até as 16h, como originalmente previsto, a partir deste sábado até a quarta-feira (8), último dia do fechamento do cadastro eleitoral.

As novas vagas criadas com a ampliação dos horários estarão disponíveis no sistema para agendamento já a partir desta sexta-feira (3) para todas as zonas eleitorais do Estado.

Confira como ficará o funcionamento da unidades

Com a mudança, as unidades funcionarão das 8h às 18h no sábado (4), segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8).

No domingo (5), o atendimento ficará das 9h às 18h.

Entretanto, os postos localizados nas unidades do Expresso Cidadão dos shoppings RioMar, Boa Vista e Patteo Olinda não funcionam no domingo (5), seguindo as regras de abertura do Expresso. Porém durante os demais dias, funcionam das 8h às 18h.

A unidade do shopping Guararapes é a única com horário diferenciado: continuará funcionando das 9h às 18h, de acordo com o horário do centro comercial.

Demandas eleitorais

O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explicou que a ampliação de horários busca atender a demanda dos eleitores.

“É a segunda ampliação do horário que estamos promovendo diante do aumento da procura por parte do eleitorado. O nosso objetivo é que possamos atender uma quantidade mais ampla possível de eleitores, principalmente aqueles que procuram o primeiro título”, afirma.

Os atendimentos precisam ser agendados no site do TRE-PE (www.tre-pe.jus.br). Para marcar, basta acessar a aba Serviços eleitorais > Agende seu atendimento ou clique aqui.