PSD nacional destaca eleição do Recife como prioridade após reunião com pré-candidato Daniel Coelho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lideranças políticas do PSD (Partido Social Democrático) se reuniram em São Paulo, no último domingo (7/07), para debater a eleição municipal do Recife. Acompanhada pelo pré-candidato do partido Daniel Coelho, a discussão abordou propostas para a educação, saúde, infraestrutura e combate à desigualdade na capital pernambucana.

Após o encontro, que contou com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, do ministro da Pesca e dirigente estadual do partido, André de Paula, do presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho, do secretário de Educação de Pernambuco, Alexandre Schneider, e do ex-governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen, o PSD destacou a eleição do Recife como prioridade.

Daniel Coelho destacou a importância do encontro para debater propostas e estratégias para a disputa na cidade. "É consenso o compromisso sobre um Recife mais justo e acolhedor para todas as pessoas. O partido colocou esse debate como primordial, então vamos entrar na disputa com firmeza e dar ênfase no Recife real, o que não está no Instagram do atual prefeito, para propor soluções que mudem de verdade a vida da população", afirmou o pré-candidato.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Propostas

Durante sabatina realizada pelo UOL/Folha de S. Paulo, na última sexta-feira (5/07), o pré-candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho prometeu implantar a tarifa zero no transporte público da capital.



Coelho também prometeu fechar a unidade do Centro POP - Centro de Referência Especializados para População localizada em Setúbal, na Zona Sul. Para o pré-candidato, a solução é dialogar com a população e garantir uma política habitacional.

O pré-candidato do PSD no Recife afirmou, ainda, ser a favor do armamento da Guarda Municipal e também das câmeras corporais. Na primeira pesquisa Datafolha à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho aparece com 7% das intenções de votos, ficando atrás de João Campos (PSB), com 75%.