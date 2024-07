Políticos e autoridades lamentam morte de Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ex-primeira dama de Pernambuco, Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes, faleceu nesta quinta-feira (11/7). Aos 95 anos de idade, ela faleceu no Recife, por causas naturais.

Maria Arraes foi a segunda esposa de Miguel Arraes, com quem teve dois filhos: Mariana e Pedro Arraes. Ela ocupou o posto de primeira-dama de Pernambuco nos três mandatos de Miguel e, ao lado do ex-governador, vivenciou momentos marcantes da história política do país, como o golpe militar de 1964, quando teve que se exilar na Argélia ao lado dele.

O comunicado emitido pela família lamentou a morte de Magdalena e agradeceu às mensagens de apoio. Confira:

"Mada foi um exemplo de amor e dedicação, deixando um legado de bondade e generosidade. Sua partida deixa uma saudade imensa em todos que tiveram a honra de conhecê-la e conviver com ela. A família agradece as mensagens de apoio e carinho neste momento de dor e saudade".

Veja outras homenagens à viúva do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes.

Raquel Lyra

Por meio das redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, emitiu nota de pesar pela morte de Magdalena Arraes. No texto, ela destaca que Magdalena era uma mulher de fibra e dedicou a vida ao estado.

“Pernambuco perdeu hoje Magdalena Arraes, mulher de fibra e ex-primeira dama que dedicou sua vida ao nosso estado. Sua força e dedicação serão eternamente lembradas. Meus sentimentos à família e a todos que sentem essa perda.”, afirmou a governadora.

João Campos

O prefeito do Recife João Campos prestou uma homenagem à Magdalena Arraes. No texto, ele lamentou a morte da ex-primeira dama e falou que ela era um pilar para a família. Confira a nota:

“Hoje é um daqueles dias difíceis. Me despedir da minha bisavó Magdalena aperta o peito e nos faz lembrar de tanta coisa, de tanto exemplo, do tanto que nos ensinou. Ela sempre foi um pilar de força em nossa família, uma mulher altiva, sensível e firme, sobretudo nos momentos mais difíceis. Liderou processos e inspirou transformações que até hoje nos influenciam. Neste momento de luto, nos unimos em lembrança e gratidão por tudo que ela representou e nos ensinou. Que Deus possa realizar o seu reencontro com o meu bisavô Miguel Arraes no céu”.

Marília Arraes

A ex-deputada federal Marília Arraes também lamentou a morte de Magdalena Arraes. Marília publicou um vídeo com fotos ao lado da ex-primeira dama, carinhosamente apelidada de “Vovó Mada”, e relembrou os momentos ao lado dela.

“Vovó Mada viveu incríveis 95 anos. E eu tive o privilégio de ser sua neta por 40!

Poucas pessoas fizeram tão bem ao mundo quanto ela fez. À frente do seu tempo, corajosa, de uma generosidade e um senso de justiça imensos.

Agradeço a Deus pelos caminhos dela e de meu avô terem se cruzado e, com isso, meu pai e tios tiveram uma família unida e forte, em meio a tantas adversidades que atravessaram, com golpe militar, prisão, tantos anos de exílio, volta ao Brasil, vitórias e derrotas, altos e baixos.

Sem você, vovó Mada, não seríamos quem somos hoje! Eu não seria quem sou, se não fosse sua neta, sem que você tivesse compartilhado sua sabedoria e apoio gentil, leve e ao mesmo tempo tão forte, em tantas horas cruciais.”

Ela também falou sobre ter batizado sua terceira filha com o nome de Maria Magdalena.

“Um dia, minha Magdalena, tão pequena, vai entender a responsabilidade e o orgulho de carregar o nome da bisavó.

Que Deus, Nossa Senhora e Santa Maria Magdalena te recebam com carinho aí no céu. Muito obrigada por tudo, vovó! Vai em paz, dá um beijo em vovô e diz a ele que a luta de vocês a gente tá tocando em frente por aqui!”, completou.

Maria Arraes

A deputada federal Maria Arraes também publicou uma homenagem à Magdalena em suas redes sociais. Além de fotos da ex-primeira dama, Maria ressaltou a relação da ex-primeira dama com a família e sua trajetória política.

“Vovó Mada sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Professora, inteligente, forte, corajosa… é uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Durante a minha campanha, muitas vezes fui surpreendida com histórias sobre como as políticas públicas que ela implementou como primeira-dama impactaram positivamente a vida dos pernambucanos”, escreveu.

A deputada federal falou, ainda, sobre a relação de Magdalena com Miguel Arraes.

“Quando conheceu vovô Arraes, ele já era viúvo e tinha 8 filhos, e todos eles se transformaram em uma extensão do amor de um pelo outro. Cuidou de cada um deles como se fosse seu e ainda deu mais dois filhos para completar o time. Para os netos e bisnetos, sempre deu livro de presente, incentivando a nossa leitura, conhecimento e imaginação.

Hoje, aos 95 anos, ela se despediu da gente. Descanse em paz, vovó Mada! Gratidão eterna por todo cuidado e amor”, contou.

Luisa Arraes

A atriz Luisa Arraes também fez uma postagem nas redes sociais lamentando a morte de Magdalena. "Hoje partiu nossa vovó a-Mada. Foi em paz nos braços de nossa família, sempre rodeada de amor", publicou.

Silvio Costa Filho

O Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil e deputado federal Silvio Costa Filho destacou o papel de Magdalena Arraes na luta pela democracia e lamentou o falecimento da ex-primeira dama.

“Recebi com pesar a notícia do falecimento de Magdalena Arraes, ex-primeira-dama de Pernambuco. Dona Magdalena teve um papel fundamental na luta pela democracia ao lado do ex-governador Miguel Arraes. Seu exemplo de força, resiliência e firmeza de caráter são marcas indeléveis para todos pernambucanos”.

Teresa Leitão

Quem também se pronunciou pelas redes sociais foi a senadora Teresa Leitão. Ela lamentou o falecimento de Magdalena e manifestou as condolências aos familiares.

“Recebi a notícia da morte de Dona Magdalena Arraes, uma mulher que dedicou-se ao nosso estado, tendo sido primeira-dama por três vezes. Meus sentimentos aos familiares, especialmente em nome de @JoaoCampos e @MariliaArraes, e amigos. Que encontrem conforto neste momento de dor”, afirmou.

Humberto Costa

Por meio das redes sociais, o senador Humberto Costa lamentou a morte da ex-primeira dama e prestou condolências à família. Confira:

“Pernambuco se despede hoje de Magdalena Arraes, uma mulher corajosa, combativa e acolhedora. Ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena tem uma história de contribuição com o nosso estado. Todo o meu carinho para a família @MariliaArraes @mariaarraespe @JoaoCampos”.

Álvaro Porto

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) Álvaro Porto publicou uma nota em suas redes sociais em homenagem a Magdalena.

“Recebi com pesar a notícia do falecimento de Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes. Magdalena foi uma mulher singular e plural, como descrita por Lailson de Holanda e Valda Colares no livro que conta sua história. Aos familiares, que Deus conforte seus corações”, disse.

Rosa Amorim

Deputada estadual em Pernambuco, Rosa Amorim também prestou solidariedade à família e ressaltou a atuação política de Magdalena Arraes. Veja:

“Faleceu hoje aos 95 anos Magdalena Arraes, viúva do socialista e ex-governador Miguel Arraes. Junto de Arraes, dona Mada viveu o exílio da ditadura e por muitos anos geriu o instituto que leva o nome do marido. Minha solidariedade à toda a família e amigos neste momento difícil”.



PSB Pernambuco

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) Pernambuco, que teve como um de seus líderes o ex-governador Miguel Arraes, emitiu uma nota de pesar em nome do presidente estadual do partido, Sileno Guedes. No texto, o partido lamenta o falecimento de Magdalena e fala sobre a importância da ex-primeira dama para momentos históricos de Pernambuco e do Brasil.

"O PSB de Pernambuco vem a público lamentar o falecimento de dona Magdalena Arraes, nesta quinta-feira (11), aos 95 anos.

Mulher com personalidade marcada pela generosidade, ela não somente acompanhou os fatos históricos que marcaram Pernambuco, inclusive durante a Ditadura Militar, mas também foi uma agente de transformação nesse processo, especialmente com seu olhar cuidadoso voltado às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante as gestões do ex-governador Miguel Arraes.

O PSB exalta a vida e a história de Magdalena Arraes e, neste momento de despedida, externa pesar e solidariedade aos familiares e amigos".

Antônio Campos

O advogado Antônio Campos também fez uma publicação em homenagem à Magdalena Arraes. No texto, ele lamenta a morte da ex-primeira dama e afirma que a avó era sinônimo de caridade. Veja o texto:

"Magdalena Arraes, sinônimo de caridade.

Esta noite, 11 de julho, às 03:40h da manhã, partiu desse plano, Magdalena Arraes, assistida pela família, numa passagem tranquila.

Uma grande mulher e avó, com quem compartilhei momentos importantes da minha vida. Ela que foi a grande baluarte da preservação do acervo e do legado de Arraes, no Instituto Miguel Arraes, que me deu a honra de presidir 10 anos, sob sua liderança, cujo acervo está atualmente na Fundação Joaquim Nabuco, levada em minha gestão. Foi uma missão que ela anteviu.

Foi fundamental na vida do meu avô Arraes e na nossa família, uma das grandes admirações de minha vida e com quem convivi e muito aprendi.

Gostaria de destacar a sua grande caridade para com os próximos, especialmente os pobres. Quantas vezes vi, de forma silenciosa, ela fazer caridade, sem bater o sino. Se sem caridade não há salvação, ela, mulher de fé, está sendo recebida nos braços do Senhor, o grande misericordioso. Fica a saudade e o seu exemplo para as próximas gerações. Minha avó, descansa em paz, a senhora cumpriu a sua missão.

“Está na fímbria do tempo / se um dia bem costurado; / dele se esvai o perfume / de um nunca mais acabado.” (Magdalena Arraes).

Com admiração e grande amor do seu neto. Eternas saudades.

Olinda, 11 de julho de 2024.

Antônio Campos."