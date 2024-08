Convenção do PL oficializa candidatura de Izabel Urquiza na disputa pela prefeitura de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reuniu lideranças do PL no Clube Atlântico de Olinda. Chapa tem apoio do Partido Novo, Democracia Cristã e Partido Mobiliza

O Partido Liberal oficializou a candidatura de Izabel Urquiza à prefeitura de Olinda nas eleições de outubro em convenção realizada na noite da última quinta-feira (1º), no Clube Atlântico, no bairro do Carmo. Izabel chegou ao local acompanhada da mãe, a ex-prefeita da cidade, Jacilda Urquiza, e do presidente estadual do partido, Anderson Ferreira.

"Demos um recado claro: Olinda vai mudar. Mudar com compromisso, sensibilidade, e por uma gestão com foco em entregas para o povo. Se hoje estou aqui, ao lado de tantas pessoas, é porque, graças a Deus, a gente conseguiu união", disse Izabel, que tem apoio do Partido Novo, Democracia Cristã e Mobiliza.

Formada em Direito, Izabel Urquiza já atuou como representante do Ministério das Cidades em Pernambuco e foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda. Em 2022, ela foi a vice de Anderson Ferreira na disputa pelo governo de Pernambuco.

Anderson e Jacilda Urquiza também discursaram no evento. "Aqui estão homens, mulheres e famílias que querem um destino melhor para Olinda", falou o dirigente estadual do PL.

Leia Também Com Raquel Lyra, Mirella Almeida oficializa nome à disputa em Olinda

Outras lideranças do Partido Liberal em Pernambuco também estavam presentes na convenção, como os deputados federais André Ferreira e Coronel Meira, e os estaduais Alberto Feitosa e Joel da Harpa. O ex-ministro Gilson Machado Neto, pré-candidato no Recife, não compareceu devido a uma pneumonia.



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, enviou um vídeo declarando apoio a Izabel Urquiza. A gravação foi exibida em um telão.

Pré-candidatos do PL em outros municípios também subiram no palanque, como Alessandra Vieira, que disputará a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, e André Viana, candidato em Paudalho, na Zona da Mata Norte.

O empresário e ex-vereador André Avelar (Mobiliza), que foi anunciado como candidato a vice de Izabel horas antes da convenção, também participou do evento e discursou ao lado dela.



"Foi muito sábia a junção com Izabel, porque a gente trocou ideias e vai trocar muitas experiências dentro de Olinda", disse Avelar, que desistiu de candidatura própria para integrar a chapa do PL.