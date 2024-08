PP confirma apoio a Daniel Coelho e recua da candidatura de Michele Collins no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Além do apoio da governadora Raquel Lyra, Daniel também conseguiu aliança com os partidos PP, PSD, PSDB/Cidadania, PRD, Mobiliza e Podemos

O candidato a prefeito do Recife, Daniel Coelho (PSD), recebeu um importante apoio para a disputa da Prefeitura da capital pernambucana. Isso porque, nesta segunda-feira (5), o Partido Progressista (PP) desistiu de lançar a deputada federal Michele Collins na disputa e confirmou apoio ao candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB). Com isso, agora, a candidatura de Daniel conta com o apoio PP, PSD, PSDB/Cidadania, PRD, Mobiliza e Podemos.

Essa união de partidos representa um total de 190 candidatos a vereador (a) engajados na campanha para as eleições de 2024. A aliança foi celebrada durante coletiva de imprensa na sede do PP, com a presença dos deputados federais Eduardo da Fonte e Lula da Fonte.

Daniel Coelho, em seu discurso, destacou a robustez da união e as vantagens que ela traz para a campanha: "É muito importante esse apoio. Vamos mostrar o Recife de verdade, sem filtro, sem maquiagem. Precisamos encarar os problemas da cidade com coragem para resolvê-los. Este é um projeto do povo, a favor das pessoas, não um projeto pessoal", afirmou o candidato.



Já o presidente do Partido Progressistas de Pernambuco, o deputado federal Eduardo da Fonte, enalteceu a aliança à candidatura de Daniel Coelho. "Você representa a força do trabalho, a força daqueles que querem mudar Pernambuco, daqueles que querem mudar o Recife. E o Partido Progressistas, eu tenho certeza, que tomou a decisão correta. Estaremos juntos, consolidando esse grande momento", declarou.

O também deputado federal Lula da Fonte enfatizou o compromisso do partido em apresentar uma nova alternativa para o Recife: "A gente se coloca à disposição para revelar um Recife sem filtros, liderado por Daniel Coelho. A gente vê, sobretudo, problemas evidentes na nossa cidade, na habitação, no saneamento básico, e que, com certeza, serão pautados e perpassados, mostrados por todos os nossos candidatos e vereadores. Eles representam muito bem o anseio do povo do Recife por mudança. Você é a melhor escolha. Por isso, vamos percorrer os quatro cantos da cidade do Recife ao seu lado, Daniel", afirmou.