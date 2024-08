Eleições 2024: Gilson Machado nega desistência e mantém candidatura a prefeito do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rumores apontavam que Gilson poderia abandonar a chapa por divergências com o Partido Liberal a respeito do fundo eleitoral para campanha

Na véspera do último dia de registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral para as eleições de 2024, Gilson Machado (PL) veio a público rechaçar a possibilidade de desistir da disputa pela prefeitura do Recife.

Nos últimos dias, circulou a informação de que o candidato estaria em conflito com o Partido Liberal de Pernambuco, liderado por Anderson Ferreira, e que isso poderia fazê-lo abandonar a chapa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite da última quarta-feira (14), Gilson aparece em Brasília negando qualquer chance de desistir do pleito.

"Tá um zum zum zum aí em Recife de que eu vou desistir de ser candidato a prefeito do Recife. Vocês acham mesmo que Gilson Machado tem cara de quem desiste da missão dada por ele, presidente Bolsonaro?", diz Gilson apontando para uma foto do ex-mandatário.

"Tem muita gente que tá doido que eu desista, mas eu não desisto. Tu vai ver um negócio. Se prepare que a gente tá chegando com todos os patriotas e conservadores", completou o candidato.

A candidatura de Gilson Machado à prefeitura do Recife já está registrada na Justiça Eleitoral.

Gilson e o PL

Gilson Machado estaria desistindo do pleito por conta de supostas divergências com o Partido Liberal sobre o fundo eleitoral destinado à sua campanha no Recife. No vídeo, Gilson Machado não citou a questão.

O presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, não foi a público comentar o caso, mas vale recordar que ele esteve em todos os palanques de Gilson Machado até este momento da campanha, apoiando firmemente sua candidatura. Os dois, inclusive, acompanharam Jair Bolsonaro nas agendas realizadas pelo estado na última semana.

O Jornal do Commercio procurou Anderson Ferreira para esclarecer o suposto conflito em relação ao fundo eleitoral e deixa o espaço aberto.

Histórico

Os grupos de Gilson e Anderson, contudo, já bateram cabeça a respeito de chapas em municípios vizinhos nas eleições de 2024.

Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por exemplo, o ex-ministro foi desconvidado a participar da convenção de Mano Medeiros, candidato do PL à prefeitura da cidade. Por lá, o partido busca afastar qualquer ligação do postulante à imagem de Jair Bolsonaro, e a presença de Gilson colocaria o ex-presidente em evidência.

Em Ipojuca, também na Região Metropolitana do Recife, o imbróglio se deu após o PL estadual indicar Patrícia de Leno como pré-candidata à prefeitura. O diretório municipal do partido, comandado pelo irmão de Gilson, Carlos Eduardo Machado, informou não ter sido consultado sobre a escolha, iniciando um entrevero que se arrastou por meses e resultou na desistência de Patrícia de participar do pleito. Ela agora apoia Carlos Santana (PSB). O PL declarou isenção na eleição da cidade.



Na época, porém, o grupo de Gilson Machado disse que poderia revidar subindo no palanque de Clarissa Tércio (PP), em Jaboatão, que vai bater de frente com Mano Medeiros do PL. Até agora isso não aconteceu.