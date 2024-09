‘É preciso um prefeito que não fique com mimimi com rede social’ dispara Armandinho em sabatina na Rádio Jornal Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dando continuidade às sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru, Armandinho (Solidariedade) foi o entrevistado desta terça-feira (3/9) na Rádio Jornal Caruaru. O encontro foi comandado pelo jornalista Sócrates da Silva, com participação da jornalista Izabela Barbosa.

Durante a sabatina, o candidato criticou a atual gestão, de Rodrigo Pinheiro (PSDB). “Caruaru precisa de um novo nome, de alguém que tenha compromisso. É preciso um prefeito que tenha responsabilidade com educação, com assistência social e que não fique com mimimi com rede social”, disparou.

Armandinho também falou sobre suas propostas para a educação, saúde, para a Feira da Sulanca e para a cultura do município.

ARMANDINHO FALA SOBRE SUAS PROPOSTAS PARA CARUARU

POLÍTICA

Autointitulado “candidato independente e do povo”, Armandinho falou sobre sua atuação política, se eleito. “Eu serei prefeito de Caruaru porque o povo tem um sentimento: quer mudança e renovação”, afirmou.



O candidato destacou sua proposta de criar subprefeituras durante a gestão. De acordo com ele, o objetivo é criar quatro subprefeituras na área urbana e quatro centros administrativos na área rural, de forma que cada administração tenha autonomia para tomar decisões orçamentárias e políticas.

SAÚDE

Para a saúde, o candidato disse que vai investir em contratação, promovendo o maior concurso para médicos e profissionais da área. Ele também defende o aumento na rede de credenciamento da cidade como alternativa para diminuir a fila de exames.



Armandinho também propõe a criação de um programa de prevenção com o Projeto Ativação, onde profissionais de saúde devem atuar na Via Parque e em pontos estratégicos dando suporte à população.

EDUCAÇÃO

Na área de educação, o candidato defendeu que os profissionais de educação de Caruaru devem ter o maior salário do estado de Pernambuco. “Essa vai ser minha primeira medida”, contou.

Além disso, Armandinho propõe o Projeto Escola Segura, com a ampliação da Guarda Municipal para atuar em ocorrências no ambiente escolar e a promoção de atividades esportivas e recreativas nas quadras das escolas. “Nós vamos tornar as escolas Expressos Cidadãos nos fins de semana”, afirmou.

CULTURA

Movimentar a cultura durante todo o ano. Essa foi uma das propostas apresentadas pelo candidato durante a sabatina. Ele destacou o plano de criação do Projeto Balaio Cultural, com ativação o ano inteiro nos bairros e pontos de cultura para dar oportunidade aos talentos das comunidades nas áreas urbana e rural.

Além disso, Armandinho falou sobre o Projeto Capital do Forró, concurso que vai começar no mês de abril para revelar novos artistas locais, e sobre a transformação do Autódromo Internacional de Caruaru em arena multifuncional e polo multicultural.

SÃO JOÃO

Durante a entrevista, o candidato à prefeitura de Caruaru criticou a privatização do São João pela atual gestão. “A capacidade do espaço [Pátio de Eventos] não dá mais. O atual prefeito privatizou a frente do palco e colocou outro camarote, sendo a metade do evento”, disparou. A solução apontada por Armandinho é a criação de camarotes verticalizados e o investimento em pólos descentralizados para a festa.

O candidato ainda destacou ser contra os grandes cachês para artistas externos: “Sou a favor que o artista venha tocar dentro da realidade da cidade”. Sua proposta é aumentar os cachês dos trios de forró e das apresentações dos bacamarteiros.

A respeito do apoio de artistas locais a Rodrigo Pinheiro, Armandinho afirmou que “os artistas de Caruaru estão sofrendo uma opressão velada”.

FEIRA DA SULANCA

Para a Feira da Sulanca do município, o candidato propõe um projeto de investimento dividido em quatro eixos: mobilidade urbana, rede gastronômica, rede hoteleira e infraestrutura. De acordo com ele, os recursos serão adquiridos por meio do Novo PAC.



Dentre os destaques do projeto, Armandinho citou a construção de dois viadutos e de um prédio de dez andares - com sete pavimentos de estacionamento, um para a rede hoteleira e um para a rede gastronômica - e a formalização dos comerciantes.