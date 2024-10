"Represento a renovação e a esperança", diz Armandinho em debate do SJCC em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à prefeitura de Caruaru Armandinho (Solidariedade) participou do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, na noite desta quarta-feira (2), onde apresentou propostas e teceu críticas a atual gestão municipal.

No debate, Armandinho lamentou a ausência de Rodrigo Pinheiro (PSDB) e fez críticas ao atual prefeito e candidato à reeleição.

Rodrigo comunicou, durante à tarde, que não compareceria ao debate realizado pelo SJCC nesta quarta.

No primeiro bloco, Armandinho se apresentou aos eleitores, destacando sua atuação com educação e cultura e a importância que a política tem na transformação de vidas.

Críticas a Rodrigo Pinheiro

O candidato do Solidariedade, perguntado por Fernando Rodolfo (PL), fez críticas a Rodrigo Pinheiro, pela sua ausência do debate e pela atuação como prefeito de Caruaru.

“É uma vergonha para Caruaru ter um prefeito como Rodrigo Pinheiro. Ele deveria vir aqui e dar as respostas à população. A gente precisa de um prefeito que tenha coragem de olhar para as pessoas e justificar porque a saúde parou”, disse.

Armandinho seguiu suas críticas, destacando que Rodrigo faz o “pior governo da história de Caruaru” e que “o povo de Caruaru já sabe” que o atual gestor é “incompetente”. O candidato também enfatizou que a governadora Raquel Lyra precisou parar sua gestão para interferir na campanha do candidato à reeleição.

“É o pior governo da história de Caruaru. A governadora teve que parar o Governo do Estado para vir ensinar a esse rapaz o que é uma campanha. Infelizmente não tem mais tempo, o povo vai dar a resposta no dia 6 de outubro”, disse.

Educação

Armandinho destacou que a primeira medida para a educação será enviar um plano de cargos e carreiras e remuneração para a Câmara de vereadores do município, bem como garantir o maior salário de Pernambuco para os profissionais de educação.

Infraestrutura

Respondendo pergunta de Michelle Santos (PSOL) sobre infraestrutura, Armandinho apresentou propostas para o tema.

O candidato do Solidariedade prometeu a construção de 2 estacionamentos verticais, além da construção de coworkings municipais e um centro de convenções.

Armandinho também enfatizou a necessidade de Caruaru ser referência para toda a região, destacando a necessidade de um prefeito “que dialogue com todos” e voltou a criticar Rodrigo, afirmando que o gestor atual “endivida a cidade”

Considerações finais

Quero agradecer a Deus, a minha família e ao povo de Caruaru. Obrigado. Cada abraço, cada sorriso, cada aperto de mão. Em cada rua, em cada bairro, na cidade, na zona rural, foi muito bonito conhecer cada vez mais vocês e as dificuldades de povo de Caruaru. A minha vida tá resolvida como professor e como artista. Mas eu não estou aqui pela política. Eu não sou filho de político, não vivo de política, estou aqui para devolver a vocês tudo que vocês me deram. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao povo de Caruaru e me dói no coração ver o sofrimento de vocês, ver as famílias sofrendo sem saúde, sem educação, sem assistência social, sem emprego. E isso vai acabar e só tem um jeito de mudar isso, é no próximo domingo. Peço de coração. Represento a renovação e a esperança, vamos juntos mudar Caruaru.