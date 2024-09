Datafolha divulga nova pesquisa para prefeito do Recife nesta quinta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O instituto Datafolha publica nesta quinta-feira (5) mais uma rodada de pesquisa eleitoral com as intenções de voto para o cargo de prefeito do Recife. O levantamento será divulgado às 16h e também revelará os números em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e também vai mostrar cenários de segundo turno, os números de rejeição dos candidatos e o grau de conhecimento dos postulantes pelos eleitores entrevistados.



Essa será a primeira pesquisa divulgada pelo instituto após o início da propaganda eleitoral em rádio e televisão, que começou no último dia 30 de agosto. As chapas, portanto, poderão sentir o impacto dessas inserções na percepção dos eleitores.

Datafolha no Recife

Na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, publicada duas semanas atrás, no dia 22 de agosto, o atual prefeito João Campos (PSB) obteve 76% das intenções de voto. Neste cenário, ele venceria a eleição no primeiro turno.

Três candidatos empataram tecnicamente no segundo lugar no levantamento anterior: Gilson Machado, do PL, ficou em segundo, com 6%; Daniel Coelho, do PSD, alcançou a terceira posição, somando 5%; e Dani portela ficou em quarto, com 4%.

Técio Teles, do Partido Novo, somou 1% e os demais candidatos no pleito não alcançaram 1 ponto percentual.

