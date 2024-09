"Eleição é coisa séria", diz guia de João Campos após Justiça condenar Daniel Coelho e multar Gilson Machado por informações falsas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Frente Popular rebate críticas com direito a resposta, enquanto a Justiça aplica multa de até R$ 20 mil a Gilson Machado por acusações falsas

A Frente Popular do Recife, que tem o prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) como representante, veiculou, nesta sexta-feira (6), segundo o partido, o primeiro direito de resposta desta campanha eleitoral à Prefeitura do Recife. O guia eleitoral focou nas questões de habitação e creches, áreas nas quais João foi criticado pelos candidatos Daniel Coelho (PSD) e Gilson Machado (PL).

“A Frente Popular do Recife está aqui para restabelecer a verdade. As eleições mal começaram e os nossos adversários já partiram para o ataque e para a mentira. A Justiça condenou Daniel Coelho por usar informação falsa no seu guia eleitoral”, disse o texto apresentado pela locutora da peça veiculada.

“Eleição é coisa séria. Não é vale-tudo. Usar dados falsos em nada contribui para o debate eleitoral. Foi por essa atitude que a Justiça puniu Daniel, porque ele mentiu. Essa é a verdade”, continuou o guia. O direito de resposta foi apresentado, interrompendo o programa do pessedista antes do seu final, apresentando os “números reais e atualizados”.

“Todos nós sabemos que a habitação é um desafio em todo o país, mas o número utilizado por Daniel não condiz com a realidade. O Recife reduziu em mais de 20% o déficit de moradia na cidade, número bem diferente do que a campanha utilizou. Além de 4,7 mil casas construídas, em obras ou já contratadas, o prefeito João Campos também garantiu segurança para cerca de dez mil famílias em áreas de morro”, continua a peça.

Decisão Jurídica

Outras seis decisões jurídicas já haviam sido tomadas a favor de João Campos, determinando a suspensão de peças publicitárias da coligação de Daniel Coelho. A frente que representa o filho do ex-governador Eduardo Campos argumenta, nos processos, que “o déficit de moradia não guarda relação com o quantitativo das pessoas em situação de rua, uma vez que o déficit habitacional considera três aspectos, que são: habitação precária, coabitação e ônus com o aluguel”.

De acordo com a coligação liderada pelo PSB, Daniel Coelho pôs em prática um “enredo manipulado” para “passar informações com números inverídicos, desatualizados e descontextualizados, com o nítido intuito de atingir negativamente o atual prefeito e candidato à reeleição”, passando “os limites da manifestação política e da crítica contundente”.

Na sexta-feira, uma nova decisão manteve a proibição da propaganda irregular em todos os meios de comunicação, tendo em vista que houve disseminação de "fato sabidamente inverídico", além de aumentar para R$ 15 mil a multa caso o descumprimento seja mantido. Também foi determinado que Daniel Coelho notifique emissoras de TV e rádio para que não mais veiculem o conteúdo, indicando no processo a relação de mídias com esse teor, com previsão de multa de R$ 5 mil se o prazo definido for descumprido.

Creches

A Justiça Eleitoral determinou uma multa de até R$ 20 mil ao candidato Gilson Machado caso ele volte a acusar o atual prefeito de fazer uso eleitoral das creches municipais. As acusações foram consideradas inverídicas, e a veiculação do conteúdo foi suspensa.

Além disso, Machado deve garantir que o material já entregue às emissoras não seja exibido, sob pena de multa diária de R$ 15 mil. Se houver insistência na disseminação do conteúdo em qualquer meio, a multa será de R$ 20 mil por ato de descumprimento.

No guia eleitoral da última quinta-feira (5), João focou em falar sobre propostas para educação e creches como forma de resposta às críticas, citando propostas da sua primeira campanha nas Eleições 2020. O guia menciona o Embarque Digital, programa criado na sua primeira gestão e afirma ter contratado o maior número de professores, com 1.300 vagas, e declara que abrirá mais vagas em creches.

Agenda do candidato a reeleição deste sábado (7):

11h — Reunião com candidato a vereador pela Frente Popular, no bairro da Guabiraba;



17h — Reunião com candidato da Frente Popular, no bairro da Imbiribeira.