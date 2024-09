João Campos consegue vitória contra propaganda de Gilson Machado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O atual prefeito candidato à reeleição no Recife, João Campos (PSB), conseguiu uma vitória contra propaganda do também postulante Gilson Machado (PL). Duas novas decisões proferidas pela Justiça Eleitoral neste domingo (8) determinaram a retirada do ar da propaganda eleitoral do candidato a prefeito pelo PL.

A medida, que vale por 24 horas, abrange o guia eleitoral e as inserções de rádio e TV. Se não atender à determinação junto às emissoras, Machado pode ser multado com R$ 50 mil por hora de descumprimento. As liminares foram concedidas pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral e foram uma solicitação da Frente Popular do Recife, liderada pelo PSB.

A coligação argumentou que, apesar de decisões anteriores já terem proibido a veiculação de conteúdos inverídicos sobre a gestão da rede de creches do Recife, Gilson “faz uso de sutis mudanças e junção de recortes para disseminar informação falsa” na propaganda eleitoral.

Para a Justiça, Gilson "permanece veiculando propagandas com o mesmo tema”, apesar das medidas judiciais já adotadas, e terá seu guia eleitoral e inserções suspensos temporariamente em rádio e TV. Na decisão, a juíza pontua que “Caso seja produzida outra mídia com a mesma temática, o candidato representado não pode criar subterfúgios para continuar descumprindo a presente decisão judicial”.

No espaço que seria destinado às peças publicitárias da campanha do PL, mensagens institucionais da Justiça Eleitoral e um texto informando sobre a aplicação da penalidade a Gilson Machado e a seu partido serão veiculadas.



Em vídeo, João Campos (PSB) diz por que quer governar o Recife