Sem o prefeito no debate, candidatos de Jaboatão disparam acusações à gestão do PL e trocam ataques entre si

Clarissa Tércio, Daniel Alves e Elias Gomes participaram do debate do g1 e abusaram das acusações. Prefeito Mano Medeiros não compareceu.

Três candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, participaram de um debate promovido pelo portal g1, na tarde desta terça-feira (17). Foram eles: Clarissa Tércio (PP), Daniel Alves (Avante) e Elias Gomes (PT).

O atual prefeito e candidato à reeleição Mano Medeiros (PL), embora inicialmente tenha confirmado presença, informou horas antes do encontro que não participaria de debates neste período eleitoral.

A ausência do mandatário foi alvo de ataques dos opositores. Clarissa Tércio, por exemplo, falou que o prefeito não compareceu "porque tem muito a explicar".

Ex-prefeitos foram alvo



Além de Mano Medeiros, Elias Gomes, que é ex-prefeito da cidade, também entrou na mira de Daniel Alves e Clarissa Tércio. Eles usaram diversos momentos do debate para criticar as gestões passadas. Os ataques também sobraram para Anderson Ferreira (PL), de quem Mano era vice.

“O seu tempo em Jaboatão já passou [Elias]. Obras abandonadas até hoje, como a maternidade Rita Barradas, que você não entregou, Anderson não entregou e Mano Medeiros também não entregou. Nas nossas praias, que hoje se joga esgoto, que o prefeito Elias Gomes não resolveu essa questão, Anderson Ferreira e Mano Medeiros não resolveram e a deputada Clarissa também não vai resolver, porque é muita conversa fiada pra boi dormir”, criticou Daniel Alves.

Em outro momento, Clarissa Tércio criticou a gestão da saúde no município e afirmou estar "cansada da velha política".

Elias Gomes, por sua vez, fez questão de atacar Mano e o ex-prefeito Anderson Ferreira. "De fato, foram oito anos de desastre, um caos absoluto na saúde, que está na UTI. Meses para um generalista, anos para uma consulta médica”, disse o petista, emendando um mais uma crítica ao prefeito atual e ao clã dos Ferreira.

"Tenho divergências com ele, sobretudo com o alinhamento com o grupo dos Ferreira e o desgoverno que ele tem feito. O povo está humilhado, sofrendo, sem médico e sem medicamento”, disse.

"Uso da fé" virou pauta

Em um ataque direto, Daniel Alves afirmou que Clarissa Tércio "não fez nada por Jaboatão" em seu mandato como deputada federal. Ele acrescentou que a candidata "se aproveita da fé das pessoas" para ocupar espaços na política.

"A senhora sabe que se aproveita da fé das pessoas para estar no lugar que está, porque não tem trabalho nenhum. Deputada estadual, federal, a senhora não tem projeto, não fez nada por Jaboatão”, disse Daniel.

A candidata pediu respeito. "Eu queria que o senhor tivesse respeito com as pessoas, com a fé. A fé não deve ser trazida de maneira pejorativa para diminuir ninguém, respeite minha fé", rebateu Clarissa.

O candidato do Avante também afirmou que Clarissa Tércio estaria usando a pauta das crianças neuroatípicas para "usar as mães" na campanha.

Ao ser chamada de “terrivelmente evangélica” pelo candidato do Avante, Clarissa rebateu afirmando que "sempre foi uma candidata de todos”.

"Batman ou Superman"



No quesito segurança pública, a candidata Clarissa Tércio afirmou ser a única candidata a defender o armamento da guarda municipal de Jaboatão. Ela sugeriu que quem for contra o armamento deveria procurar o "Batman ou Superman", alegando que o criminoso só respeita o policial armado.

A postulante mencionou a necessidade de equipar a Guarda Municipal com novas viaturas, implementar políticas preventivas para os jovens, cuidar da iluminação pública para trazer a “sensação de segurança” e criar a ROTA (Ronda Ostensiva de Táticas Avançadas).

8 de Janeiro

Elias Gomes aproveitou outro momento do debate para atingir Clarissa Tércio citando os atos de 8 de Janeiro de 2023. O petista mencionou envolvimento da deputada federal licenciada com os ataques na Praça dos Três Poderes, afirmando que Clarissa se posicionou “favoravelmente à tentativa de golpe”.

Elias destacou a existência de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, relacionado aos ataques de 8 de janeiro, que cita Clarissa, além de relembrar declarações da deputada nas redes sociais.

“Eu vi com os meus próprios olhos, você nas suas redes sociais, dizendo que o Brasil estava livre, que o governo, legitimamente eleito pelo povo, ia ter um fim. Em nome da verdade, reafirmo”, afirmou.

Em resposta, Clarissa Tércio afirmou ter sido vítima de uma fake news.

Propostas

Apesar de todos os ataques, os candidatos também destinaram algum tempo do debate para detalhar propostas para a população. Clarissa Tércio, por exemplo, apresentou planos para a construção de novas moradias e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Ela também mencionou um programa de concessão de títulos de posse, com “prioridades para mulheres chefes de família”, citando que mais de 188 mil pessoas vivem em áreas de risco e necessitam de soluções habitacionais adequadas.

No Transporte Público, Clarissa afirmou que vai reforçar o Plano de Mobilidade para "garantir o diálogo com permissionários" dos micro-ônibus da cidade, que recentemente se tornou notícia ao protagonizar acidentes fatais com micro-ônibus.

Daniel Alves prometeu criar o "maior shopping da América Latina". Segundo ele, o projeto já está em andamento junto à iniciativa privada e conversas estariam em andamento junto a grandes empreendedores. O equipamento seria instalado na região da BR-232, próximo ao Curado, e descentralizaria o polo econômico de Jaboatão.

Para o Turismo, o candidato afirmou que a cidade não aproveita o potencial turístico que tem, e prometeu implantar uma nova orla no município, com direito a píer, quiosques e banheiros públicos.

Elias Gomes apresentou uma proposta para melhorar a situação do transporte público em Jaboatão. Elias afirmou que pretende financiar uma nova frota e fazer a concessão para os atuais permissionários, além de realizar treinamentos, capacitações e fiscalizações do trabalho da categoria.

O petista também prometeu criar um novo shopping center entre os bairros de Cavaleiro e Jaboatão Centro para impulsionar a economia local e fomentar a ampliação de oportunidades para empreendedores da região.

No campo da saúde e saneamento, Clarissa Tércio propôs uma articulação com o governo estadual para garantir acesso à água potável, destacando a "importância do tema para a saúde pública". Daniel Alves disse que pretende criar o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança de Jaboatão - este último usando a estrutura do Hospital Geral de Prazeres. Elias Gomes, por sua vez, defendeu a retomada dos consultórios de rua e triplicar o número de unidades de saúde do município.