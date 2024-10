Debate SJCC: "Cheguei até aqui trabalhando muito, dedicando meu dia a dia a cuidar do Recife e com uma campanha propositiva nas ruas" diz João Campos ao chegar ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato João Campos (PSB) chegou ao primeiro debate televisionado realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à Prefeitura do Recife nas Eleições 2024. Este é o segundo debate realizado na cidade, mas o primeiro onde o postulante participa.

Chegando no local, sobre as expectativas, o candidato diz estar “animado e disposto para um bom debate”.

Ele completa, falando que “falar da cidade e de propostas, como fiz durante toda a campanha. Cheguei até aqui trabalhando muito, dedicando meu dia a dia a cuidar do Recife e com uma campanha propositiva nas ruas, cuidando das pessoas, trazendo tudo que fizemos e, principalmente, o que ainda vamos fazer pela cidade”.

Sobre a importância de ser o primeiro debate televisionado, João afirma que “é um momento importante para a democracia. Faço questão de estar aqui presente, participar do debate, reafirmar meu compromisso com o futuro do Recife e mostrar que estamos prontos para fazer muito mais”.

