Segundo turno em Olinda: Antônio Campos declara apoio a Vini Castello, do PT

Candidato do PRTB ficou em quinto na votação do último domingo e vai estar ao lado do petista na disputa contra Mirella Almeida (PSD)

O advogado e ex-presidente da Fundaj Antônio Campos (PRTB), quinto colocado na eleição para a prefeitura de Olinda, declarou que vai apoiar Vinicius Castello (PT) no segundo turno das eleições 2024. O petista foi o mais votado na primeira etapa e disputará o cargo com Mirella Almeida (PSD), candidata do prefeito Lupércio.

"No segundo turno, Vini para mudar Olinda. Hoje, trocamos um telefonema, Vini ligou para mim, com quem sempre tive um bom diálogo, relação de respeito. Meu voto pessoal, no segundo turno, é em Vini, para salvar Olinda e virar uma página que Olinda precisa virar da era Lupércio/Mirella", disse Antônio, em nota enviada ao Jornal do Commercio.

Ele completou afirmando que não fará campanha de rua junto a Vini, mas gravará um vídeo declarando apoio ao petista.

Após a divulgação do resultado da eleição, Antônio Campos enviou uma mensagem para o número pessoal de Vini parabenizando-o pelo resultado. "Parabéns. Espero que você vença e tire Lupércio e Mirella", escreveu Tonca.



Vini agradeceu: "Meu amigo Antônio, muito obrigado pelo teu apoio. Agora é a hora de mudar Olinda e acabar com tanto retrocesso".

Antônio Campos, vale lembrar, usou boa parte da campanha para bater na chapa de Mirella Almeida e do prefeito Lupércio, fazendo inúmeras denúncias sobre a gestão. Ele chegou a protocolar reclamações de "uso da máquina pública" junto a 17 órgãos diferentes.

Outros candidatos

A candidata Izabel Urquiza (PL), a terceira mais votada no pleito do último domingo, ainda está definindo junto a lideranças do Partido Liberal qual será seu posicionamento no segundo turno.

Izabel teve mais de 50 mil votos e o apoio dela é visto como importante para garantir um fôlego aos candidatos no segundo turno. Até o momento, ela não bateu o martelo se vai apoiar um dos postulantes ou se permanecerá neutra.

O quarto colocado na eleição, Márcio Botelho (PP), também não decidiu o apoio no segundo turno. Sabe-se, porém, que um apoio a Mirella Almeida (PSD) é dado como impossível diante do rompimento com o prefeito Lupércio.

Eleição em Olinda

Vini Castello e Mirella Almeida foram os dois candidatos mais votados em Olinda na eleição do último domingo. Veja os números: