Eleições 2024: Veja vereadores que não foram reeleitos para Câmara Municipal do Recife

Na eleição deste ano, 10 nomes que ocupavam a Câmara Municipal do Recife não conseguiram a reeleição no cenário político da cidade. Entre os vereadores que não conseguirão passar mais quatro anos, estão nomes tradicionais do PSB e do PT, por exemplo.

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

O partido do atual prefeito João Campos não conseguiu reeleger cinco nomes para a Casa José Mariano. Entre os parlamentares estão Chico Kiko, que buscava seu terceiro mandato, após ser eleito no pleito de 2016, e Almir Fernando, que queria seu sexto mandato consecutivo na Câmara Municipal.

Joselito Ferreira, Aline Mariano e Eduardo Marques também perderam uma vaga no Legislativo da capital pernambucana.

Partido dos Trabalhadores (PT)



Pelo PT, também não conseguiram suas reeleições o vereador Osmar Ricardo, que buscava seu sexto mandato, e Jairo Brito, que passou quatro anos ocupando uma Câmara.

Oposição

O Partido Liberal também perdeu um nome na oposição no Recife. Alcides Cardoso foi eleito em 2020 pelo PSDB, com 4.019 votos, mas migrou para o PL e era o líder da oposição durante seu mandato na Câmara Municipal.

Entretanto, dois nomes que já se colocam como oposição vão assumir pela primeira vez uma cadeira no legislativo recifense: entre eles, Gilson Filho (PL), que foi o segundo mais votado da capital, com 16.095 votos, e é filho do ex-candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado. Além dele, Thiago Medina, também do PL, conseguiu pouco mais de 10 mil votos.

Outro nome da oposição não conseguiu mais quatro anos na Câmara Municipal: Doduel Varela, do PSD.

Confira a lista completa