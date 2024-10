FBC diz que 'falta política' no governo Raquel e confirma que filho deverá disputar o Senado em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra Coelho avaliou que o prefeito João Campos (PSB) foi o grande vitorioso da eleição municipal de 2024 no estado, e que o resultado do pleito foi "muito ruim" para a governadora Raquel Lyra (PSDB). A declaração foi dada em entrevista ao Jornal do Commercio, nesta segunda-feira (14).

"Politicamente, ela [Raquel Lyra] sofreu um grande revés, de certa forma amortecido pela vitória que ela conseguiu em Caruaru, que foi uma vitória pessoal dela. Mas o conjunto do estado, sobretudo a derrota acachapante do candidato dela no Recife, deve remeter a ela uma grande reflexão sobre os resultados", analisou FBC.

Na visão do ex-ministro, o resultado do grupo de Raquel foi reflexo do modelo de gestão utilizado pela tucana. "Acho que no governo dela falta muito a política. É um governo muito centralizado. É preciso dar mais autonomia à equipe", disse, ponderando que o governo estadual tem condições para Raquel obter um desempenho melhor daqui adiante.

"O governo, de certa forma, tem condições e tem recursos para que ela possa, nos próximos dois anos, ter um desempenho melhor do que teve até aqui. Acho que, completando metade do mandato, a governadora fará uma ampla avaliação sobre os resultados eleitorais, assim como o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores", declarou.

Em contrapartida, o ex-senador destacou a vitória do prefeito do Recife, João Campos (PSB), a quem rasgou elogios, especialmente em relação à ampla vantagem obtida na capital. O clã dos Coelho, vale lembrar, se aliou ao grupo de Campos no ano passado, após não obter o espaço esperado no governo estadual.



"Sem dúvida nenhuma, o grande vitorioso nessa eleição foi o prefeito João Campos, pela expressiva votação que teve. A nível nacional ele também se coloca muito bem, porque representa a renovação das forças de esquerda e centro-esquerda no Brasil. Acho que o protagonismo de João Campos na política estadual e nacional será cada vez mais crescente", disse.

"O testemunho do presidente Lula foi inédito nesse sentido. O posicionamento do presidente, o apoio à candidatura de Júnior Matuto (PSB) em Paulista é um reconhecimento a essa liderança de João Campos a nível estadual e nacional. Acho que Pernambuco está muito bem servido de quadros políticos", completou.

Fernando Bezerra Coelho participou do debate da Rádio Jornal - Guga Matos/JC Imagem

"PT teve derrota dura"

O ex-senador também relacionou o baixo desempenho do PT diante do PL ao trabalho realizado por Lula neste terceiro mandato, apontando que o mandatário precisa se modernizar e ampliar o olhar para as forças de centro.



"Os resultados das eleições municipais foram um recado muito claro de que o governo do presidente Lula precisa se reciclar e se aproximar dos sentimentos da população. A derrota do PT foi uma derrota muito dura, muito clara. Então, é preciso que o governo se mexa com o centro da política. O grande vitorioso das eleições municipais foram as forças de centro", disse FBC.

O Partido dos Trabalhadores, vale lembrar, conquistou 248 prefeituras no primeiro turno. Foram 65 cidades a mais do que em 2020, mas o número é menor que a metade dos 509 prefeitos eleitos pelo Partido Liberal de Bolsonaro.

"O governo precisa rejuvenescer, se reciclar. Acho que estamos caminhando aí para uma ampla reforma ministerial, que deverá tomar forma entre o final de janeiro e início de fevereiro, após o encaminhamento das eleições das mesas diretoras do Senado e da Câmara. Mas é preciso fazer uma reflexão sobre o recado das urnas. Foi muito duro para a governadora e foi muito duro para o presidente Lula", finalizou.

Miguel Coelho no Senado

Ainda na entrevista, Fernando Bezerra Coelho confirmou que seu filho Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, deverá ser candidato ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026.

FBC afirmou que, embora ainda seja cedo para cravar as alianças políticas que poderão ser firmadas até lá, Miguel está credenciado para disputar o pleito majoritário. Ele já havia mencionado a candidatura do filho anteriormente, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"O resultado da eleição, sobretudo a partir de Petrolina, mas também em outras cidades importantes, como Araripina, Salgueiro e Surubim, de fato cria uma expectativa muito grande de que Miguel possa ter a possibilidade de disputar uma eleição majoritária em Pernambuco em 2026", disse o ex-ministro.

"A vitória de Simão [Durando, prefeito reeleito em Petrolina] foi uma vitória muito expressiva. Petrolina é hoje o principal colégio eleitoral do interior de Pernambuco, então nós estamos vivendo essa expectativa. É claro que ainda é muito cedo, temos ainda um ano e seis meses para essas definições, mas eu acredito que daqui pra lá é muita conversa, muito diálogo, muita aproximação", acrescentou FBC.

Dívida pública

Também nesta segunda, Fernando Bezerra Coelho participou do programa Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal. Ele discutiu o problema da dívida pública do país com o economista e cientista político Sandro Prado e com o mestre em Gestão Pública e especialista em Direito Administrativo André Albuquerque.

FBC afirmou que a expectativa em relação ao cenário fiscal do país "não é muito boa", mas elogiou o trabalho do ministro da Fazenda Fernando Haddad, ainda que tenha criticado setores do PT por não estarem, segundo ele, facilitando o trabalho do ministro.

"Nesse exato momento, a expectativa em relação ao cenário fiscal não é muito boa. Temos projeção de déficit fiscal de R$ 60 bilhões. É possível que algumas medidas não recorrentes reduzam isso para algo como R$ 45 ou 40 bi, o que vai deixar o déficit público dentro da meta do arcabouço fiscal. O ministro Haddad tá fazendo um belíssimo trabalho, isso é importante dizer. Ano passado tivemos um déficit de quase R$ 180 bi, e ele vai entregar esse ano um déficit de cerca de R$ 40 bi, então o trabalho é muito bom, é preciso ser dito. Agora, o ministro Haddad vem sendo enfrentado por setores do PT e do governo que não têm muito compromisso em relação ao controle do gasto público", avaliou.

"O Brasil vai crescer em torno de 3,5% ou 3,2%, o que é uma excelente taxa. Mas é preciso conjugar o verbo de cortar despesas. Esse governo não está conjugando esse verbo, só está conjugando o verbo de aumentar receita, e na realidade isso já está começando a mexer com o sentimento do profissional liberal, do médio empresário, porque tem muita arrecadação e isso certamente rebate no sentimento dos negócios. Defendo muito o trabalho do ministro Haddad, ele botou o dedo na ferida, que são os incentivos fiscais, e ele está reduzindo essa despesa", acrescentou.

