"Melhor do que o bandido estar preso é ele não existir", diz Matuto ao defender prevenção à violência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Junior Matuto, ex-prefeito e candidato no segundo turno da eleição à Prefeitura de Paulista, que ocorre no dia 27 de outubro, participou da sabatina na Rádio Folha nesta terça-feira (15).

Durante a entrevista, discutiu suas propostas e criticou a gestão atual da cidade. O pessebista já foi prefeito por 8 anos.

No primeiro turno, seu adversário, Ramos (PSDB), apoiado pelo atual prefeito Yves Ribeiro (PT) e pela governadora Raquel Lyra (PSDB), conquistou 44,36% (74.092 votos) dos votos válidos, enquanto Junior Matuto obteve 30,66% (51.213 votos), de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também: Em vídeo, Júnior Matuto diz por que quer governar Paulista; assista



Saúde

Na área da saúde, o candidato falou que seu maior foco é a implantação da “policlínica 24h no conjunto Beira-Mar”, criticando o atual prefeito Yves, dizendo que “enganou a população com a Upinha”. Outras propostas de Matuto incluem ampliar as unidades de saúde e seu horário de funcionamento.

Ele diz que, se eleito, planeja contratar profissionais para a rede de saúde, algo que, segundo ele, “falta” na saúde pública de Paulista, “colocando gente capacitada”.

Polícia e Segurança

Em relação ao governo Raquel Lyra, Junior diz não ter problemas em se relacionar mesmo sendo de oposição. Para ele, “é preciso do apoio e união entre o governo do estado e a prefeitura”.

Ele sugere a integração da força-tarefa para sintonizar o governo do estado e o federal, “atacando com várias frentes”. Para Junior Matuto, o investimento principal em segurança deve ser preventivo, “melhor do que o bandido estar preso é ele não existir”.

Educação

Na educação, ele afirma que quer aumentar em 150% as vagas de creche, adotando estratégias feitas no Recife pelo atual prefeito reeleito e seu apoiador de campanha, João Campos (PSB). Fala sobre a construção de três unidades de Compaz nos bairros de Maranguape I, Nobre e Paratibe, pois, segundo o postulante, “a estrutura já existe, o que a gente precisa é adaptação”.

Junior diz que “seu compromisso é com o povo, não com a política”, e que ações do governo do estado que contemplem a cidade serão adotadas, afirmando que fará o que for de melhor para o município, incluindo Parcerias Público-Privadas (PPPs) com escolas e creches particulares para atender a demanda de alunos.

Cultura

Na cultura, ele diz querer criar o Censo Cultural no município e afirma estabelecer o compromisso de criar a fundação de cultura de Paulista, fomentando cultura e artesanato e fazendo com que vire uma política pública permanente, dizendo que “a festa passa e a vida continua”.

ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?