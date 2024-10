João Campos será entrevistado pelo programa "Roda Viva", da TV Cultura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reeleito prefeito do Recife no primeiro turno das eleições municipais de 2024, João Campos participará pela primeira vez do Roda Viva

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), será o entrevistado do programa nacional “Roda Viva”, da TV Cultura, na próxima segunda-feira (28), a partir das 22h.

Nas eleições municipais de 2024, João Campos foi reeleito para a prefeitura do Recife, com 78,11% dos votos válidos, no primeiro turno.

Programa tradicional de entrevistas da TV brasileira, o “Roda Viva” está no ar há mais de 35 anos. A entrevista da próxima segunda-feira representará a primeira vez do gestor recifense no programa.

Na bancada de entrevistadores, além da apresentadora Vera Magalhães, estarão presentes Carolina Linhares, da Folha de São Paulo; Pedro Venceslau, analista de Política da CNN Brasil, entre outros.