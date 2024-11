Somente 2 deputados do PSB não apoiam Gustavo Gouveia e podem rumar com Francismar na primeira-secretaria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Somente dois dos 12 deputados estaduais do PSB não declararam apoio à reeleição de Gustavo Gouveia à primeira-secretaria da Alepe e podem rumar com Francismar Pontes num possível bate chapa. A maioria da bancada optou por seguir a orientação do presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), e vai apoiar a recondução do parlamentar do Solidariedade.

Os dissidentes da decisão do PSB são France Hacker e Danilo Godoy, que têm aproximação com o governo estadual e com o presidente do PP em Pernambuco, Eduardo da Fonte, além do próprio Francismar, que já tinha sinalizado ao PSB que não apoiaria Gustavo.

Os outros 9 deputados estaduais da legenda, incluindo o presidente do diretório estadual, Sileno Guedes, seguirão com Álvaro e Gustavo. Sileno, inclusive, ouviu todos os deputados da sigla novamente na última quarta-feira (13) e a maioria permaneceu com a decisão de manter os votos na chapa atual.

O presidente partidário, a propósito, disse desconhecer a formalização da candidatura de Francismar, que foi lançada ontem pelo deputado Kaio Maniçoba, do PP. O possível candidato se limitou a compartilhar notícias a respeito da indicação nas redes sociais.

“É uma coisa interna do PP, não me cabe comentar. Embora eu não tenha visto declaração de Francismar de que ele seria candidato. Em nenhum momento ele se colocou publicamente como candidato”, declarou Sileno ao JC.

“As pessoas colocam o nome de um para, lá na frente, conversar com outro. É um movimento estratégico que cada bancada faz”, analisou o presidente estadual do partido, reforçando que o PSB não vai apresentar candidatura oficial.

Bancada do PSB formalizou apoio à reeleição de Álvaro Porto para a presidência da Alepe

Apesar disso, o dirigente afirmou que um possível bate chapa envolvendo Francismar não impactará a relação do parlamentar com o partido, uma vez que a eleição da mesa se restringe às decisões internas da casa legislativa.

“Eleição de mesa fica olhando muito para dentro da casa, sobretudo em relação ao cargo de primeiro secretário, que é mais administrativo”, completou Sileno.

O PP, vale lembrar, passou a almejar a posição de primeiro-secretário da Alepe desde que eleição anterior foi anulada pelo STF e se abriu a possibilidade de uma nova composição da mesa. O próprio Kaio Maniçoba, que revelou o nome de Francismar ontem, já foi tido como favorito pelo partido para o posto.

Especula-se, porém, que Eduardo da Fonte possa não seguir com a busca pela primeira secretaria caso negocie alguma outra posição na Alepe, como a liderança de alguma comissão, por exemplo.

Embora Maniçoba tenha cravado que Francismar deva receber mais de 30 votos na eleição, incluindo nomes de partidos como União Brasil e Solidariedade, a conta parece não fechar.

A bancada do Solidariedade, por exemplo, anunciou na última quarta-feira (13) que apoiará Álvaro e Gustavo. Nomes do União Brasil, como Socorro Pimentel, Edson Vieira e Romero Albuquerque, também já declararam apoio público a Gouveia anteriormente, assim como PT e Republicanos.

A eleição para a mesa diretora da Alepe deve acontecer entre 1º de dezembro de 2024 e 1º de dezembro de 2025, como manda o regimento interno, mas ainda não há data definida para a votação.