Eleições na Alepe: PP oficializa apoio a Francismar Pontes para primeiro secretário e reforça divergências para composição da Mesa Diretora

Em meio às definições de apoios para a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para o biênio 2025-26, o PP oficializou o apoio ao deptuado Francismar Pontes (PSB) para primeiro secretário.

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio nesta quarta-feira (13), o deputado Kaio Maniçoba (PP), líder do partido na Casa, confirmou o movimento em favor do pessebista, ressaltando o apoio à recondução de Álvaro Porto (PSDB) para a presidência.

De acordo com Kaio Maniçoba, o apoio a Francismar representa uma divergência em torno do cargo de primeiro secretário da Alepe. Para o líder do PP, a condução de Gustavo Gouveia (SD) à frente do cargo não tem agradado os deputados.

“A gente tem a candidatura formalizada no presidente Álvaro Porto como um consenso. Mas a divergência é em cima da candidatura do primeiro secretário Gustavo Gouveia, porque, para a gente, a condução dele perante a Casa não é uma condução que agrada aos deputados e a política, pela forma que vem agindo”, disse.

Ainda segundo o líder do PP, a candidatura de Francismar é “mais qualificada”, por ser um deputado que “transita por todos os partidos”. Kaio Maniçoba também enfatizou que a candidatura do pessebista conta com mais de 20 deputados na base de apoio, incluindo deputados do Solidariedade, partido de Gustavo Gouveia.

“O deputado Francismar se colocou como candidato, a gente entende que é uma candidatura mais qualificada, é um deputado de vários mandatos que transita por todos os partidos, é uma candidatura pluripartidária, candidatura de um partido, de um conjunto. O deputado Francismar, hoje, tem voto em todos os partidos, inclusive no partido do primeiro secretário (Solidariedade, partido de Gustavo Gouveia), e isso fortalece mais ainda essa candidatura dele”, afirmou.

“O PP entendeu nesse conjunto de forças que deve estar junto do deputado Francismar, e a gente está trabalhando fortemente para que ele possa se eleger, hoje a gente encontra com mais de 20 deputados já nessa base de apoio dos mais diversos partidos, e com certeza vai ser uma candidatura vitoriosa”, complementou.

PSB formalizou apoio a Gouveia na última semana; Francismar foi "exceção", segundo Sileno Guedes

No dia 30 de outubro, o PSB formalizou o apoio à reeleição de Álvaro Porto para a presidência, com apoio integral da bancada. Já na última sexta-feira (8), o partido anunciou o apoio à reeleição de Gustavo Gouveia como primeiro secretário. O presidente estadual do partido e líder do PSB na Alepe, deputado Sileno Guedes, afirmou que a decisão foi deliberada pela bancada e enfatizou que Francismar Pontes foi “exceção”.

“A bancada voltou a deliberar e, com exceção do deputado Francismar Pontes, que ainda não se juntou a nós nessa posição, chegamos à decisão de manter o entendimento que já havia sido expressado no ano passado, quando votamos no deputado Gustavo Gouveia para a primeira secretaria”, declarou Sileno.

Especula-se que a candidatura de Francismar tenha, além do PP, apoios de deputados do União Brasil e de deputados do PSB. Uma fonte do PP ouvida em reserva afirmou que “grande maioria” dos deputados pessebistas não tem interesse em votar em Gouveia e que a candidatura de Francismar “embaralha o jogo”.

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, o PSB-PE reafirmou o apoio da bancada às candidaturas de Álvaro Porto e Gustavo Gouveia, na eleição da Mesa Diretora da Alepe.