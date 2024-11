Ministro Rui Costa cumpre agendas em PE com Raquel Lyra e João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em meio a agendas pelo Nordeste, ministro da Casa Civil terá reuniões com a governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife João Campos

O ministro da Casa Civil do Governo Federal, Rui Costa, cumpre agendas no Nordeste nesta semana, incluindo uma visita a Pernambuco. Na terça-feira (26) e na quarta-feira (27), o ministro tem reuniões com a governadora Raquel Lyra, que contará com a presença do prefeito do Recife João Campos, bem como outros prefeitos do Estado.

A visita de Rui Costa a Pernambuco tem como objetivo acompanhar as obras e discutir os empreendimentos que fazem parte da carteira de projetos do Novo PAC, plano de investimentos do Governo Federal.

A agenda do ministro em Pernambuco começa na tarde da terça-feira, com reunião no Palácio do Campo das Princesas, com a governadora Raquel Lyra e o secretariado estadual.

Já na manhã da quarta-feira, Rui Costa retorna ao Palácio, para nova reunião com a chefe do Executivo estadual, que contará com a presença do prefeito do Recife, João Campos, e outros gestores de municípios pernambucanos. Após a reunião, visitam as obras do Canal do Fragoso e do Hospital da Criança do Recife, empreendimentos que compõem a carteira de obras do Novo PAC.

Antes da visita a Pernambuco, o ministro cumpre agendas no Rio Grande do Norte, onde terá reunião com a governadora Fátima Bezerra e prefeitos, em Natal.

Em outubro, Rui Costa havia anunciado as agendas do Novo PAC, o qual considerou uma “caravana”, visando acelerar obras com municípios e estados as obras.

“Vamos começar uma verdadeira Caravana do PAC, com a conclusão das eleições municipais, para acelerar com os municípios e estados aquelas obras que são de sua responsabilidade, para que consigamos iniciá-las o quanto antes. E também acelerar aquilo que é PPP e concessão, seja no saneamento, água, esgotamento sanitário”, disse.