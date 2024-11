Ao vivo: Governo Federal detalha pacote fiscal e corte de R$ 70 bilhões; assista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo federal vai detalhar nesta quinta-feira (28) o pacote de medidas fiscais anunciado na última quarta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que promete corte de R$ 70 bilhões em gastos públicos nos próximos dois anos.

Uma coletiva de imprensa marcada para as 8h (horário de Brasília) será realizada no Palácio do Planalto e terá a participação dos ministros Simone Tebet e Rui Costa, do Planejamento e da Casa Civil, além de Haddad.

O que já foi anunciado



O pacote fiscal anunciado pelo ministério da Fazenda inclui: