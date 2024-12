João Campos confirma presença no encontro de Raquel Lyra com prefeitos, nesta segunda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

João Campos (PSB) será um dos prefeitos a marcar presença no encontro promovido pela governadora Raquel Lyra (PSDB) com os gestores eleitos e reeleitos nas eleições municipais deste ano. Tempos atrás, o discurso do pessebista era de que compareceria ao evento "se fosse convidado e se tivesse agenda disponível".

O encontro de Raquel Lyra está marcado para esta segunda-feira (2), às 9h, no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, região central da capital. A presença de João foi confirmada pela assessoria de imprensa do prefeito.

Em outubro, após ser reeleito ainda no primeiro turno, João Campos afirmou ser natural manter diálogo com a governadora do estado, mesmo estando em um grupo político diferente.

"As pessoas sabem que eu faço um grupo diferente do grupo político da governadora. Nós temos posições políticas diferentes, mas isso não pode nos impedir de dialogar a favor do Recife. O que for bom para o Recife eu vou ser o primeiro a me posicionar de imediato para ajudar. Eu defendo o diálogo e pratico. Vejo isso como natural", declarou João, em entrevista à TV Jornal.

Além dele, foram convidados gestores de todo o estado. A grande maioria deverá prestigiar o evento da governadora.

Encontro terá caráter municipalista

Segundo o governo estadual, Raquel Lyra vai mostrar aos novos prefeitos as ações já realizadas nesta primeira metade de gestão, ouvir as demandas municipais e alinhar novos projetos com os prefeitos.

“A gente vai reunir todos os prefeitos eleitos e reeleitos do estado de Pernambuco para que possamos fazer uma reunião de trabalho. Desde o início do nosso governo, estamos atuando junto com os municípios, porque entendemos que é assim que conseguimos chegar aos territórios e melhorar a vida das pessoas”, afirmou a governadora na última sexta-feira durante evento em Jaboatão.

A reunião, vale lembrar, foi inicialmente agendada para o dia 22 de novembro, mas foi adiada pelo governo do estado a pedido dos próprios prefeitos, devido à participação de vários deles em um seminário da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília, ocorrido em data próxima.

O encontro com os gestores foi marcado logo após o primeiro turno das eleições municipais. À época, a governadora enfatizou a necessidade de estabelecer parcerias, enfatizando ser “municipalista” e ressaltando o desejo de receber os gestores, “independente de partido político”.

“Sou municipalista e já quero receber esses gestores, independentemente de partido político, para trabalharmos juntos. Já temos muitas ações do Governo do Estado em parceria com os municípios, como as cozinhas comunitárias, creches, transporte escolar e acesso à água. Vamos reunir todos eles e apresentar nossos programas, abrindo às portas do Governo de Pernambuco para permitir que possamos ser mais eficientes na entrega de prestação de serviços à população do nosso Estado”, afirmou a governadora.

Além de apresentar as realizações da sua gestão, a governadora vai ouvir as mais diversas demandas de prefeituras com realidades muito diferentes, mas com um problema invariavelmente em comum, que é o caixa frente as demandas. A expectativa é que o governo faça algum lançamento de interesse dos gestores municipais.