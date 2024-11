Raquel Lyra atende pedido e adia encontro com prefeitos eleitos e reeleitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), adiou a reunião que realizaria com prefeitos eleitos e reeleitos, na próxima sexta-feira (22), atendendo pedido de gestores de municípios pernambucanos que estão em Brasília, participando de seminário da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Em nota divulgada nesta terça-feira (19), o Governo de Pernambuco informou que o encontro teve a data alterada para o dia 2 de dezembro. Ainda de acordo com a nota, a gestão estadual ressalta que o encontro com os prefeitos é “fundamental” para estabelecer parceria com os municípios.

“O Governo de Pernambuco informa que a reunião com os prefeitos eleitos e reeleitos na eleição deste ano, que estava programada para a próxima sexta-feira (22), no Recife, será adiada para o dia 2 de dezembro. A medida atende ao pedido de diversos prefeitos eleitos que cumprem agenda em Brasília durante esta semana. O encontro com os gestores é considerado fundamental para a apresentação dos projetos realizados pelo Governo do Estado em parceria com os municípios”, diz a nota.

O encontro entre Raquel Lyra e os prefeitos eleitos e reeleitos de Pernambuco foi marcado logo após o primeiro turno das eleições municipais. À época, a governadora enfatizou a necessidade de estabelecer parcerias, enfatizando ser “municipalista” e ressaltando o desejo de receber os gestores, “independente de partido político”.

“Sou municipalista e já quero receber esses gestores, independentemente de partido político, para trabalharmos juntos. Já temos muitas ações do Governo do Estado em parceria com os municípios, como as cozinhas comunitárias, creches, transporte escolar e acesso à água. Vamos reunir todos eles e apresentar nossos programas, abrindo às portas do Governo de Pernambuco para permitir que possamos ser mais eficientes na entrega de prestação de serviços à população do nosso Estado”, afirmou a governadora.