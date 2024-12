"Espero respeito e dignidade", diz João Campos sobre relação do Recife com o Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A declaração foi dada durante o encontro promovido pela governadora Raquel Lyra com prefeitos eleitos e reeleitos no pleito municipal de 2024

Em encontro promovido pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), com os prefeitos eleitos e reeleitos, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), disse que espera que o município seja tratado com respeito e dignidade institucional.

"O primeiro passo é dialogar, o segundo é colocar em prática aquilo que foi construído através do diálogo. Então, eu espero que o município possa ser tratado com respeito e dignidade nessa relação", afirmou Campos.

"Acho que é importante esse diálogo institucional. A gente tem visto Brasil afora os governos promovendo encontros com os gestores eleitos. A expectativa é que as parcerias institucionais possam acontecer de fato, não só apenas em um anúncio, em uma fala, mas na prática. O respeito entre os entes federados, entre os municípios, entre os gestores, isso é muito importante', completou.

Durante entrevista, o prefeito ainda afirmou que um dos pontos críticos de Pernambuco é a situação dos grandes hospitais estaduais. "A gente tem pontos muito críticos, a exemplo da saúde nos grandes hospitais estaduais, das emergências", disse.

Ao chegar no evento, Raquel Lyra (PSDB) enfatizou que trabalha com os municípios independente da 'coloração partidária'. "A primeira decisão é de trabalhar junto com os municípios, independente de coloração partidária. Todos sabem, os prefeitos e prefeitas eleitas de Pernambuco, que temos conseguido trabalhar de maneira democrática com todos eles. É importante a gente falar de projetos que já estão em andamento e que estão com o pé no acelerador", afirmou.

"Essa é mais uma reunião de trabalho, nós não estamos aqui para tirar retrato, a gente está aqui para, de verdade, trabalhar junto, como sempre nos comprometemos", frisou a governadora.