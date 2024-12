Expectativas para a eleição da Mesa Diretora movimentam Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a eleição da Mesa Diretora para as presidências, Alepe define lideranças para os próximos dois anos em votação que envolve cargos estratégicos

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) vive um clima de expectativa com a eleição da Mesa Diretora nesta segunda-feira (2). A disputa pelo cargo de primeiro-secretário, considerado estratégico para a administração interna da Casa, tem como candidatos os deputados Francismar Pontes (PSB) e Gustavo Gouveia (Solidariedade); Joel da Harpa (PL) é quem preside a sessão.

Enquanto os cargos de vice-presidência não apresentam disputas – com Rodrigo Farias (PSB) indicado para a 1ª vice-presidência e Aglailson Victor (PSB) para a 2ª – o cargo de primeiro-secretário atrai atenção pelos diferentes perfis e trajetórias dos candidatos.

Expectativas e discursos dos candidatos

Ao ser perguntado sobre suas expectativas e quantos votos receberia do PSB para a votação, Francismar Pontes afirmou “só Deus é quem sabe”. No seu discurso o deputado citou 39 candidatos, agradecendo pelo apoio recebido.

Já Gustavo Gouveia destacou os feitos realizados até o momento e o papel da Mesa Diretora na gestão da Alepe. “Vivo junto com toda a mesa diretora, levando a Assembleia a fazer tantos feitos como a gente vem conseguindo fazer, tanto com a Alepe, cuidar com a ordem de serviço aqui do museu e tantas outras coisas”, disse ele, ressaltando as iniciativas desenvolvidas nos últimos dois anos.

Gouveia também comentou sobre o fortalecimento da relação entre os deputados e disse que todos os deputados presentes passaram por tudo e que espera o resultado confiante que “vai dar tudo certo”.