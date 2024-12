Ministra Luciana Santos anuncia editais de R$ 1,2 bilhão para infraestrutura de pesquisa científica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PcdoB), anunciou dois editais do Pró-Infra no valor total de R$ 1,2 bilhão para reforçar o apoio à infraestrutura de pesquisa científica tecnológica no Brasil. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Os editais propõe reformas de parque laboratoriais de universidades, centros de pesquisa e apoio de projetos nas áreas de saúde, transformação digital, transição energética e outros.

Sobre os editais

O primeiro edital é o Pró-Infra Expansão e Desenvolvimento , que aloca R$ 700 milhões para modernizar parques laboratoriais de entidades como universidades e centros de pesquisa. Desses recursos, R$ 200 milhões são exclusivos para contemplar as unidades de pesquisa do MCTI.

“Quero dizer que estamos avançando com confiança. No ano passado, o edital do Pró-Infra Expansão teve um investimento inicial de R$ 500 milhões, e, devido à enorme demanda qualificada, conseguimos suplementar a chamada com recursos adicionais, atingindo R$ 880 milhões. Este ano, ampliamos o valor inicial, reafirmando nosso compromisso em atender os projetos de excelência que aguardam financiamento”, pontuou Luciana Santos no lançamento dos editais na quinta-feira (12), em Brasília.

O segundo edital, o Pró-Infra Centros Temáticos, vai destinar R$ 500 milhões para apoiar projetos em cinco áreas prioritárias para o desenvolvimento nacional: Saúde, Defesa, Transição Energética, Transição Ecológica e Transformação Digital.