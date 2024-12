Finep está fazendo um dos maiores investimentos em ciência da história, diz diretor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O diretor financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Marcio Stefanni, afirmou que o órgão está fazendo um dos maiores investimentos em ciência, tecnologia e inovação da história do país, mas reconheceu que grande parte da população não fica sabendo dessas ações por falhas na comunicação federal. A declaração foi dada nesta sexta-feira (20) em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

A Finep é uma entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que concede recursos a instituições de pesquisa e empresas brasileiras. Em Pernambuco, o órgão já destinou milhões para a implantação do Núcleo de Empreendedorismo do Porto Digital, para o Armazém da Criatividade em Caruaru, ao Instituto Federal de Belo Jardim, ao Parque Tecnolígico da Universidade Federal de Pernambuco, entre outros.

Stefanno explicou que os recursos do Finep são oriundos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é alimentado por tributos incidentes sobre setores econômicos como aviação e mineração. Apesar da ampla atuação, o diretor reconheceu que há problemas na divulgação desses investimentos.



"O terceiro governo do presidente Lula enfrenta um problema de comunicação e nós, da Finep, estamos incluídos nessa dificuldade. Estamos fazendo, sob a liderança da ministra Luciana Santos, um dos maiores investimentos em ciência, tecnologia e inovação da história brasileira", declarou.

Ele explicou que os recursos são aplicados em diferentes frentes. "Você, pernambucano e pernambucana, que já voou num avião da Embraer, ali tem Finep. Que já pediu comida no aplicativo, ali tem Finep. Que tomou um remédio genérico brasileiro, ali tem Finep. Estamos melhorando não só a condição das empresas, como a condição do povo brasileiro em si", detalhou.

Saúde financeira

Stefanni também afirmou que o órgão mantém uma condição saudável nesta terceira presidência de Lula. "O governo que nos antecedeu tinha contingenciado os recursos do fundo, castigado. A gente chegou e o fundo tinha cerca de R$ 1 bilhão disponível. Com ação do presidente Lula, em 2023, foram R$ 9,6 bilhões e nesse ano foram R$ 12,7 bilhões. No ano que vem a gente espera R$ 16 bilhões para colocar na economia", revelou.

Segundo ele, o órgão vinha com uma carteira decrescente, com R$ 9 bilhões em crédito na praça, mas que a situação está sendo revertida.



"Ontem nós atingimos R$ 10 bilhões no ano de 2024. Em um ano, a gente fez mais do que era na história da Finep. A gente bate recordes. Em um ano a gente fez mais do que era na história da Finep. A gente bate recordes", afirmou.

Projetos e investimentos

Ainda na entrevista, ele explicou como funcionam os projetos apoiados com recursos da Finep, dando como exemplo o prédio da Sudene, localizado às margens da BR-101, que integrou um projeto revitalização pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



"A gente lança editais e as universidades apresentam seus projetos. Eles são submetidos a uma banca formada por empregados da Finep e por gente da academia. Então é dada uma nota, e nessas notas os primeiros classificados são aprovados. Ali, para o prédio da Sudene, esses foram recursos para um projeto de futura ocupação. Então pode a UFPE se candidatar a recursos para reformar aquele prédio, a partir de um projeto elaborado com recursos que já foram disponibilizados para a UFPE", detalhou.

Ele também afirmou que a preservação da caatinga faz parte dos projetos disponíveis para captação. "Um dos editais abertos para empresas é a utilização do bioma brasileiro para ciência e tecnologia. A caatinga tem muita coisa que pode ser desenvolvida para remédios, cosméticos. Existem, sim, editais abertos para que a empresas se candidatem para receber recursos para desenvolver produtos e colocar no mercado, assim ajudando a preservar a caatinga em pé", contou.