Aldemar Santos deixa a prefeitura do Recife, mas João Campos não deverá perdê-lo

Secretário de Governo deixa a prefeitura do Recife, mas permanecerá no entorno do prefeito e do partido para novas entregas com vistas em 2026

Em meio aos anúncios do secretariado que atuará no segundo mandato de João Campos (PSB), o atual secretário de Governo Aldemar Santos, o "Dema", comunicou que está deixando a prefeitura do Recife. Ele usou as redes sociais na última segunda-feira (23) para se despedir da gestão municipal, sem revelar seu destino adiante.

Em um longo texto, Dema afirmou que contribuiu com algumas das principais conversas políticas que o prefeito João Campos teve, com as entregas e com diferentes políticas públicas, classificando a gestão do socialista como a "maior revolução política" que o Recife já viu. Ele também considerou João o "melhor prefeito do Brasil".

Advogado, servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado e com um extenso currículo como servidor público, Dema também ocupou outras secretarias na gestão municipal. Como secretário de Governo, foi peça importante na articulação do prefeito João Campos em diversas áreas, e era bem quisto por onde passava.

Em 2023, quando Dema assumiu o cargo, João se mostrou consciente de que a experiência do auxiliar contribuiria na relação da gestão com outros entes. "Ele também terá a missão de nos ajudar a avançar no nosso processo de escuta e construção de alternativas junto à população", disse o prefeito, à época.

E Dema sabe da importância que teve na gestão Campos. "Tenho absoluta tranquilidade para dizer que dei boa visibilidade à Secretaria de Governo do Recife e, assim sendo, à gestão do Prefeito João Campos", escreveu na carta de despedida.

"Pude ainda, enquanto homem preto, em alguma medida, dar voz a meus irmãos de cor, sendo, por muitas vezes, abordado por eles com a mensagem que aquele gesto do Prefeito João Campos (o de 'empoderar' um negro em um cargo tão importante) ascendeu neles a certeza de que nós, negros e negras, podemos ser o que nós quisermos ser, queiram ou não queiram os 'juízes'", acrescentou.

A articulação política da prefeitura agora será de responsabilidade da nova secretaria de Relações Institucionais, que ficará nas mãos de Raul Henry (MDB), anunciado ontem por João Campos.



Apesar de falar que partirá para novos desafios, Dema não contou quais serão suas ocupações no futuro, embora tenha citado que elas serão "logo mais revelados". "Sigo com a firmeza, leveza, alegria e seriedade de sempre".

Como apontou o colunista Igor Maciel, deste JC, Dema não deve ficar distante de João Campos. Ele deve auxiliar o PSB e o entorno do prefeito em atividades de preparação de terreno para a possível candidatura do prefeito ao cargo de governador de Pernambuco, em 2026.

João agradeceu

Após Dema anunciar sua saída da gestão, o prefeito João Campos agradeceu pelo trabalho feito pelo auxiliar. "Muito obrigado por todo empenho e por sempre poder contar com o seu apoio e sua capacidade de transformar desafios e em obstáculos superados. Você é gigante", escreveu o prefeito.

O vice-prefeito eleito, Victor Marques (PCdoB), citado por Aldemar na despedida, também se manifestou. "Dema é um dos homens públicos mais completos que conheci. Amigo, leal e parceiro", declarou.

O supreindente da Sudene, Danilo Cabral, que integra a Frente Popular, afirmou que a missão de Dema no cargo estava cumprida. "Sucesso nos novos desafios", desejou.